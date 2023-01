BBB 23: entenda como foi a madrugada na casa; veja o passo a passo

Depois que Cara de Sapato se tornou líder e Fred Nicácio retornou para a casa do Big Brother Brasil 23, os ânimos ficaram exaltados. Na madrugada de hoje, 27, muita coisa aconteceu dentro do reality. Entenda:

1 - Fred Nicácio deixou o Quarto Secreto direto para a Prova do Líder do Big Brother Brasil 23, e surgiu para os participantes escondido em um carro, estacionado na área externa.

2 – Liderança: através de uma prova de habilidade e agilidade, Amanda e Cara de Sapato conquistam a primeira etapa da Prova do Líder, mas o lutador fatura o carro e a liderança, e sua dupla fica com a imunidade.

3 – Escolha para o VIP: o grupo desta semana é composto por Amanda, Bruno, Aline, Fred Desimpedidos, Mc Guimê, Larissa e Paula

4 – Treta: Bruna e Domitila se desentenderam. A miss ficou chateada porque foi vetada para a Prova do Líder

5 – Confidencias: No Quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio começou a contar tudo o que ele viu no Quarto Secreto, ele falou sobre Gabriel Fop: “Ele não tem aliados. Ele não tem força de voto. Ele não tem nada”

6 – Fred Nicácio sobre a dupla Guimê e Tina e comentário que eles fizeram sobre Gabriel Mosca, ao acharem que brother é “otário” e fraco no jogo.

7 – Espírito de Larissa Tomásia: “Voltei grandão e vou moer eles igual carne moída”

8 – Alianças do Quarto Fundo do Mar:Fred Nicácio diz que o foco do grupo precisa ser Gabriel Fop e que seus aliados devem ser amigáveis com todos os seus adversarios para confundir. O grupo fechou novamente sua aliança.

9 – Mais confusão: Fred Nicácio disse que Cézar falou mal de Domitila, a miss e o enfermeiro se desentendem.

10 – Brincadeira? Bruna reclama em forma de brincadeira por não ter sido escolhida para estar no VIP

11 – Alfinetada: Fred Nicácio fala para Cara de Sapato que viu muita coisa. “Tive a oportunidade de ser público. Ver coisas incoerentes de pessoas aqui”, disse o médico.

12 – Incomodado: Gabriel Fop não gostou do “privilégio” concedido para Fred Nicácio no Quarto Secreto, além da imunidade e do veto para a Prova do Líder.

13 – Chateada: Bruna disse que não gosto e ficou com muita raiva de verdade por não ter sido escolhida como dupla por Larissa.

14 – Quarto liberado: brothers comemoram a liderança com dancinha

15 – Líder: Sapato diz que pensa em indicar Cezar ou Cristian para o paredão.