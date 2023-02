BBB 23: brothers espiam mulheres de biquíni e avaliam corpos; web aponta machismo

No Big Brother Brasil 23 dessa segunda-feira (6), imagens ao vivo, que mostram Gustavo, Cezar Black e Cristian fazendo comentários considerados ofensivos às mulheres da casa, repercutiram mal nas redes sociais. No Quarto do Líder, eles assistiram às sisters de biquíni, avaliaram os corpos e chegaram a chamar Amanda de coitada. Entenda!

Enquanto assistiam Bruna só de biquíni, se enxugando, sem saber que estava sendo observada, Amanda entrou na frente da câmera para pentear o cabelo e foi alvo dos rapazes. “Amandinha mexendo no nariz. Tadinha, né?”, disse Cristian. “Fazendo o Chiuaua, Yorkshire. Bora, Amandinha, já deu esse cabelo! Vai para o lado logo”, retrucou Cezar.

Além disso, eles chegaram a comentar sobre procedimentos estéticos feitos por Larissa. “A Larissa é ‘montadona’”, disse Gustavo. “Ela é lipada já”, afirmou Cezar. “Ela tem lipo?”, perguntou Cristian. “Ela tem. Perguntei na piscina hoje. Ela é muito feita na barriga. Ela falou meio sem graça, mas falou”, respondeu o emparedado da semana. “Ela nem treina direito, véi. A barriga muda. O corpo dela não mudou nada desde o dia que chegou”, insistiu o cowboy. “Ela já fez braço, barriga, silicone, costas. Ela é montadinha mesmo”, concluiu Black.

No Twitter, os usuários denunciaram os comentários e se solidarizam às mulheres que foram alvo dos rapazes: "Central do líder do BBB é para assistir e ouvir sobre jogo, e não para olhar corpo de mulheres e sexualizá-las dessa forma. Se fazem isso em rede nacional, imagina fora. Toda e qualquer mulher merece respeito", defendeu uma internauta.

