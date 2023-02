BBB 23: Jogo da Discórdia tem clássico de 'plaquinhas na testa'

O Jogo da Discórdia de hoje, 06, promete mais ânimos exaltados no Big Brother Brasil 23. Os brothers vão ‘brincar’ com as plaquinhas nas testa.

Cada participante escolherá duas pessoas e colocará em cada uma a placa com determinado adjetivo. Os brothers estarão com faixas na testa e com a ajuda de velcros serão grudados os objetos.

DINÂMICA

- Gabriel Santana

Grosseiro: para Ricardo por "não sabe se expressar muito bem".

Sonsa: Paula por "querer se fazer de amiga de todo mundo".

- Cezar

Mosca Morta: para Aline Wirley por "procura muito a imparcialidade"

Dono da Casa: para Ricardo por "frequente essa reclamação".

- Tina

Mentiroso: Cara de Sapato. Tina fala sobre uma situação do Cinema do Líder, que "ele deixou claro que eu não sou uma pessoa que seja prioridade dele";

Fraca: Marvvila por ser "dizer que não sabe jogar esse jogo é uma pessoa fraca".

- Amanda

Covarde: Gabriel Santana pela escolha em contra-golpe.

Venenoso: Fred Nicácio pela situação de ter exposto ela e Cara de Sapato no último Jogo da Discórdia.

- Larissa

Venenoso: Cristian por ter recebido cobra no Queridômetro de hoje