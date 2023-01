BBB 23: Jogo da Discórdia tem torta na cara e divisão em grupos

O Jogo da Discórdia é bastante esperado não só pelos brothers como para o público do Big Brother Brasil 23. É o momento em que os participantes precisam falar de forma clara sobre a sua percepção sobre os outros moradores da casa.

Antes de explicar a dinâmica, de hoje, 30, Tadeu Schmidt pediu para os participantes se dividissem em três grupos de 7 pessoas cada.

"Hoje, está tão animado, tem até colete", disse o apresentador.

"Cada grupo pega uma cor de colete", avisa Tadeu. Ele ainda orientou que os brothers e sisters que usam óculos e lentes de contato tirem os itens. Em seguida, os participantes dividiram os grupos e se vestiram com os coletes. Eles estavam divididos com as cores eram azul, amarelo e lilás.

Os grupos se dividiram em: azul - MC Guimê, Gabriel, Bruno, Aline, Tina, Sarah Aline, Marvvila; lilás - Cara de Sapato, Fred, Paula, Amanda, Bruna Griphao, Ricardo, Larissa; e amarelo - Gustavo, Key Alves, Cristian, Gabriel Santana, Domitila Barros, Cezar, Fred Nicácio.

DINÂMICA

Cada brother terá que jogar de forma individual, sendo que os emparedados não poderão ser escolhidos. O participante terá que escolher seus alvos na casa e depois os não-confiáveis do jogo, sendo que eles precisam ser dos grupos opostos. A torta na cara é dada por um dos dummies.

JOGO

1 - Sapato

Alvo: Fred Nicácio - "Houve um desencontro de informações do que eu falei, ele viu... Me deixou um pouco chateado e constrangido", disse o líder. Fred rebate: "Esse telefone sem fio é inevitável de acontecer. Mas, achei a justificativa boa".

Não confiável: Marvvila - "Não tenho como confiar porque estamos nos conhecendo ainda", explicou. Ela disse que sente o mesmo do brother.

2 - Bruno

Alvo: Fred Nicácio - "De todos aqui, é o que eu tenho menos afinidade", explicou o brother. Fred responde: "A partir do momento que você me dá esse feedback, vou te dar outro. É uma pena você não ter se reconectado".

Não confiável: Fred D - "Como ele tem afinidade com todos, a gente pode achar que ele está jogando em todos os lados", avaliou. "Eu sou muito claro com as pessoas que eu jogo aqui dentro. A casa está dividida em dois grupos e eu jamais pego informação de um grupo para usar no meu", rebate o jornalista, que avisa que também dará tortada em Bruno.

3 - Key

Alvo: Larissa - "Por ter me colocado no Paredão", justifica a atleta.

Não confiável: MC Guimê - "Pela situação que ele falou que só confiaria em mim se visse um VT meu...". "Eu não falei que só confiaria em você nesse sentido. Só pedi para você não falar o que eu estava falando para você para o seu grupo", responde o artista.

4 - Larissa

Alvo: Key - "Pelo mesmo motivo, que a gente não tem essa proximidade", rebateu.

Não confiável: Gabriel Fop - "A gente não tem tanta troca. Como pessoa, em si, seria ele", explicou.

5 - Aline Wirley

Alvo: Gabriel Santana - "Acho que não rola". "Sinto que temos poucas trocas, mas foram sinceras", disse o brother.

Não confiável: Ricardo - "Fala demais, perigoso. Palavras têm poder."

6 - Cristian

Alvo: Fred D - "Ficou bem claro que eu sou alvo dele, ele é o meu alvo", diz o empresário. "É válido o argumento dele. A gente sabe que isso faz parte mesmo", rebateu o jornalista, avisando que também dará torta nele.

Não confiável: Bruno - "A gente não consegue conversar, olhar no olho...Esse é o principal motivo mesmo", explicou. Bruno se mstrou surpreso e disse que não entendia a escolha.

7 - Bruna Griphao

Alvo: Marvvila - Bruna explicou que escolheu a cantora por uma questão de eliminação, por não querer colocar mais ninguém. "Já falei para Bruna que gosto muito dela. Fico um pouco chateada, porque tem muitas pessoas aqui, mas serve também para eu aprender a separar as coisas. Eu trocar ideia e ter sintonia não quer dizer que eu não posso votar na pessoa", respondeu a cantora.

Não confiável: Domitila - A sister explicou sobre o veto que deu na miss e sobre levantar a questão do que ela viveu no ao vivo. "Nem sempre é sobre você. Você não é o centro do universo", disse Domitila.

8 - Sarah Aline

Alvo: Amanda - "As coisas mudaram, a gente entrou nesse discurso de jogar em grupo. É mais porque, se eu não consigo enxergar meu alvo...". Amanda responde ao afirmar que Sarah não é nem de longe seu alvo.

Não confiável: Cezar - "É a pessoa que eu menos confio porque a gente já teve situações...", ao lembrar ações dele individuais e com o time. "Tenho total confiança e plenitude que estou com meu grupo. Não vou trair meu grupo", disse o enfermeiro.

9 - Fred Nicácio

Alvo: Bruno - O médico disse que o brother é ácido e azedo. "Faz comentários maliciosos", explica. Bruno pede para o médico dar um exemplo, que rebate dizendo que prefere deixar a dúvida. "Eu sei o que eu falo, só falo verdades", rebate Bruno.

Não confiável: Sapato - Fred destacou também situações de quando estava no Quarto Secreto, sem citar o que era. "Presenciei uma conversa sua com a Amanda sobre vocês estarem sobre um assunto x. Era sobre jogo. A Bruna chegou e vocês se calaram...". O lutador falou diretamente para Bruna Griphao. "Eu, de fato, não lembro de ter escondido nada de você, Bruninha. Tudo o que eu tenho para falar, eu falo. Acho justo todo mundo saber o que eu falei", disse. Sapato disse que Fred estava usando esse argumento para ser uma forma de manipular o grupo dele, ele ainda destacou a 'fofoca' envolvendo Cezar que distorceu. "Eu tenho convicção do que eu falei", finaliza Sapato. Os dois se encaram após Tadeu interromper o bate boca.

10 - Ricardo

Alvo: Marvvila - "Hoje, ela acabou me dando uma deixa que ela prefere a festa do que o jogo", disse Alface. "Eu falei aquilo em tom de brincadeira, não foi para afrontar ninguém", rebate a cantora, que acrescenta que não joga com Ricardo porque ele não faz parte do grupo dela.

Não confiável: Fred Nicácio - Alface lembrou que Fred cutucou Sarah Aline, quando eles estavam no corredor, e com a chegada dele, a assunto mudou. "Não tem como confiar", disse. "Falador, como Aline falou. Fala o que nem sabe o que está falando", disse Fred. Sarah se meteu explicando o que estava sendo conversado entre eles.

11 - Marvvila

Alvo: Ricardo - A cantora explicou que não é "chumbo trocado" e disse ainda que ele tem ações com conveniência para ficar bem com as pessoas em geral. "Você pegar uma pessoa para falar certa coisa somente para ficar com aquela pessoa, sair do alvo dela, aí deixa aquilo esfriar e vai para outra pessoa e assim você vai ficar bem na casa. Eu comecei a sentir isso de você e, agora, talvez esteja começando a confirmar", explicou. "Eu tenho que separar convivência do que é jogo. Não é para ficar bem. E outra, nós não conversamos já tem uma semana, eu não chego mais em você para nada."

Não confiável: Cezar - "Teve algumas atitudes do Black que eu acabei não curtindo aqui na casa", disse Marvvila ao citar a briga da dupla da primeira semana. "Ele fala da relação que tem com Domitila, não é todo mundo que a gente tem a mesma afinidade", respondeu o enfermeiro dizendo que já está tudo resolvido entre eles.

12 - Gustavo

Alvo: MC Guimê - "Só afinidade mesmo, paramos de trocar ideias". "Os primeiros dias, a gente teve uma troca legal. Mas, nos primeiros dias, percebi que era um jogador forte, está jogando a todo momento", disse o músico.

Não confiável: Amanda - "Eu e ela, a gente nunca conversou. Não conheço a pessoa, não confio". "Entendo, é uma pena não ter uma troca. Toda vez que eu tento conversar, eu pergunto, mas você nunca pergunta nada [sobre ela]", rebateu a médica.

13 - Fred D

Alvo: Bruno - Fred disse que ele ainda não é seu alvo porque estão jogando em grupo, e inclusive, disse ter ficado surpreso por ter sido escolhido por ele. "Como você deixou claro que eu sou uma opção sua, você se tornou uma opção minha", disse o jornalista. Bruno responde: "Respeito sua opinião. Mas foi questão de afinidade, é sobre isso".

Não confiável: Cristian - "Não é confiável até por fatos que o Bruno citou...", disse Fred. O jornalista acrescentou que por diversas vezes já verbalizou que quis entrar no grupo de Fred. "Vou jogar em grupo até onde for. E, se eu tiver que votar no meu grupo, vou votar no meu grupo", explicou Cris.

14 - MC Guimê

Alvo: Gabriel Santana - O músico disse que não tem afinidades com o jeito de jogo de Gabriel, e ainda disse que ele arquiteta tudo com o grupo do Quarto Fundo do Mar: "Vejo ele como um jogador que não me identifico. É para muitas pessoas como um cara leve, good vibes, mas vejo que é um cara que joga sim. Se mostra inofensiva, mas pode atacar cruelmente". Gabriel disse que duas pessoas do grupo de Guimê disseram que ele não era opção de votos dele, sem citar os nomes. "Desde começo, falei que estou aqui para jogar. Sempre fui muito sincero com meu posicionamento", acrescenta.

Não confiável: Amanda - Guimê cita afinidade entre eles. "Eu assumi o papel de aprender a escutar. Eu sinto também que não consigo me mostrar no jogo...", disse a médica, que acrescentou que tem uma postura mais respeitosa do que interromper outros participantes.

15 - Domitila

Alvo: Bruna Griphao