BBB 23: Como votar no Big Brother Brasil 2023? Confira

O terceiro paredão do "Big Brother Brasil 23" foi formado neste domingo (05/02), e os emparedados da vez são Cezar Black, Gabriel Santana e Tina. A disputa para saber quem vai ser o terceiro eliminado da edição está acirrada e a votação ainda está aberta no site do Gshow, com o resultado final divulgado na terça (07).

Enquanto isso, é possível votar e conferir as enquetes parciais para saber quem vai sair da casa; confira.

Entenda a formação do terceiro paredão

O líder da semana, Gustavo, indicou Tina.

Cezar Black recebeu maioria dos votos pela casa.

Gabriel Santana foi indicado por Tina através do Big Fone.

Como votar no paredão BBB 23 no Gshow

Para votar, basta acessar o site do Gshow, entrar na sua conta e abrir a aba "Big Brother Brasil", ou clicando aqui.

Como votar no paredão BBB 23 no OLiberal.com

Para votar na enquete e conferir a votação parcial do OLiberal.com, basta clicar aqui.

Como votar no paredão BBB 23 no UOL

A enquete do site UOL está disponível na aba "BBB - enquetes", ou você pode acessar clicando aqui .

