Enquete BBB UOL: veja a votação parcial do terceiro paredão; Cezar, Gabriel Santana ou Tina?

A formação do paredão desta semana do BBB 23 é com Cezar, Gabriel Santana e Tina e a votação já está aberta para a eliminação que acontece nesta terça-feira, 7. De acordo com a parcial da enquete não oficial do UOL, Tina é a mais votada para sair da casa com 64,72% e não representaria ameaças a Cezar que tem 21,98% das intenções de votos e nem para Gabriel Santana que tem 13,29% dos votos, até às 10h50 da manhã desta segunda-feira, 6.

Para votar é só acessar o site do Gshow, na área do Big Brother Brasil 23 ou clicando aqui para votar.

Terceiro paredão do BBB 23, quem deve sair: Tina, Gabriel ou Cezar? (Reprodução / UOL)

Relembre como foi a formação do Paredão

O terceiro Paredão do BBB 23 foi formado e quem está na Berlinda é Cerzar, Gabriel Santana e Tina. A sister foi a primeira a garantir a vaga no paredão, pela indicação do Líder Gustavo. Já Cezar foi o mais votados pelos confinados, no confessionário e Gabriel foi indicado por Tina ao paredão ao atender o Big Fone.