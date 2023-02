BBB 23: saiba como foi o posicionamento da paraense Paula Freitas no Jogo da Discórdia

Nessa segunda-feira (6), o Jogo da Discórdia entregou ânimos exaltados no Big Brother Brasil 23. A dinâmica consistiu em cada brother escolher duas placas com adjetivos - nada amigáveis - para caracterizar dois participantes. As opções incluíam termos como sonso (a), hipócrita, grosseiro (a), entre outras.

A paraense Paula Freitas foi alvo do ator Gabriel Santana e da personal trainer Larissa. Ambos deram à biomédica a placa de “sonsa” e justificaram dizendo que Paula não dorme no quarto de seus aliados, o que, portanto, indicava que ela tinha uma postura neutra na casa. Veja as escolhas de cada brother aqui.

"Quer se fazer de amiga de todo mundo", justificou o ex-”Chiquititas”, que abriu o Jogo da Discórdia junto aos emparedados Tina e Cezar Black. "Essa coisa de estar em um quarto e no outro, está me incomodando. É uma pessoa que não tenho tanta conexão", disse Larissa, que veio logo após os emparedados.

Na sua vez de jogar, Paula não deixou barato e enfrentou os dois. A biomédica deu à Larissa a placa de grosseira e Gabriel levou o título de hipócrita.

"Quando o Gabe traz isso, fica cansativo novamente eu ter que dizer que é um lugar onde me sinto à vontade para deitar, dormir e descansar, porque é um quarto mais confortável. (...) Coloco placa de hipocrisia, porque quando ele fala que eu tento me dar bem com todo mundo, mas ele responde ao Guimê dizendo que ele é a pessoa que tenta se dar bem com todo mundo, então acho ele hipócrita”, afirmou, justificando a escolha de Gabriel.

Já ao escolher Larissa, a paraense lembrou uma polêmica que tinha ocorrido mais cedo na casa: "Sai a cobra no queridômetro e eu fui confrontada pela Lari, de uma maneira [grosseira]… “Paula, quero falar com você” (...)".

Recepção da paraense na web

O fato de Paula ter se lembrado da polêmica com Larissa envolvendo o queridômetro, durante o Jogo da Discórdia, rendeu à paraense críticas nas redes sociais. Isso porque a biomédica deu o emoji de cobra à personal trainer, mas negou essa informação ao ser questionada e ainda citou ela na dinâmica da noite de segunda.

Os termos “Essa Paula” e “arregona”, ambos atribuídos à paraense, chegaram a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a dinâmica - a maioria com críticas ao comportamento de Paula.

Veja algumas reações: