BBB23: Larissa dá dicas sobre o que fazer para não voltar com ex

Durante uma conversa na tarde da terça-feira (7), no Big Brother Brasil 23, Larissa revelou qual o seu segrego para não cair na tentação de querer voltar com ex-namorados. A professora de educação física confessou que sempre gravava suas discussões com seus ex-parceiros e ficava ouvindo depois, para entender o porquê da separação e não voltar mais para o tal relacionamento.

Ainda segundo a sister, as duas vezes que terminou seu relacionamento, ela gravou as brigas mais graves. "Eu nunca chorei. Eu escutava aquela coisa e ficava 'ah, filho da p***...' Juro! Aí a pessoa vinha tipo [imitando choro] 'ai, não sei o porquê a gente brigou', 'Tu lembra o que tu me disse?' Aí eu mando a gravação", contou ela, arrancando risadas dos amigos.

