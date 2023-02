Veja o que rolou na madrugada desta quarta, 8, no BBB 23

A madrugada desta quarta-feira, 8, no BBB 23, após a eliminação de Tina com 54,12% dos votos, foi regada a choro, conversas afiadíssimas, e rotas recalculadas no jogo. Key Alves e Fred Nicácio, no quarto do Líder, chamaram Larissa de "cachorra" e a web reagiu. A hashtag #Larimerecerespeito amanheceu em alta no Twitter e já está entre os assuntos mais comentados da rede. Com informações do Trackslist.

Após o ao vivo, os brothers e sisters refletiram sobre o discurso de Tadeu Schmidt, antes da eliminação de Tina. Tadeu deu uma "dica" sobre o jogo, as promessas de voltar do paredão e "mostrar para o que veio", seria melhor não estar no paredão para mudar. Mas o recado não foi só aos emparedados, sobrou até para a casa, que ouviu um "esporro" com analogia sobre exércitos, generais e soldados. "Não seja o alvo mais fácil... Há formas de fazer isso, jogando, se posicionando", disse Tadeu.

Fred chorou copiosamente e desejou que Tina tivesse o valor reconhecido lá fora. Domitila disse que Tina era tão grande, maior que um continente. Gabriel Santana prometeu que se voltasse do Paredão cortaria o cabelo. Primeiro ele ficou "calvo" e depois "careca". O corte ganhou apelido na casa. "Calvo de cria".

Passado o chororô, os confinados começaram as discussões sobre as estratégias e, o quarto Deserto fez uma reunião de condomínio.E pretende jogar mais individualmente.

O grupo Aquário decidiu que a Amanda seria o novo alvo. Fred Nicácio: "Dentro do jogo, ela é a que menos se manifesta." Key concordou.

Sobre o assunto da hashtag #Larimerecerespeito, começou com Key comentando com Fred, Gabriel e Gustavo que Larissa seca o Cowboy toda vez que tem oportunidade.

Além de jogo, teve conversa sobre romance. Especificamente sobre flerte. Paula disse que já nem lembra mais como flertar após uma relação longa, de seis anos. "Eu brinco com os meninos e tal, mas é porque não tenho interesse neles. Se sou muito interessada em você, não vou te dar a mínima moral, porque fico nervosa na sua presença", disse.

Bruna e Alface comentam sobre a dissolução do grupo. "Gente, o grupo acabou. Que loucura!", disse a sister. Alface: "Não acabou, véi. […] Quando a água bater na bunda quero ver. Eu prometi pra mim que mudaria de estratégia, mas não sairia do time. Isso aí é briga de bobo, de ego, de levar as coisas pro coração. Sozinho, cê num guenta".

Paula, Bruna e Ricardo comentaram sobre a votação “pós-grupo”. Paula disse que votaria em Larissa. "Mas, se desse opção de votar nela [Larissa] ou no Ricardo, votaria nela. Se tiver Cristian e ela, voto nela. Mas é porque ela ficou cutucando. Não quero brigar com ela, estou observadora. Quando eu quiser afim, eu vou contar pra vocês."

A madrugada continuou com muitas conversas entre os grupos.