Mari Fernandez retorna para Belém em abril com show 'Pra Lascar o Coração'

O fenômeno está de volta! A cantora e compositora Mari Fernandez, que já se declarou ao Pará inúmeras vezes, volta a se apresentar em Belém no evento “Pra Lascar o Coração”, no dia 01 de abril. Hoje, a partir das 12h começam as vendas para seu show que contará ainda com Zé Vaqueiro e Manu Batidão para animar a capital paraense. A cearense de apenas 22 anos assume o lugar de representante feminina do "piseiro" e é chamada de a "revelação do forró". O evento é um oferecimento da Bis Produções.

O chamado “piseiro” tem dominado o Brasil, o gênero segue uma fórmula de canções animadas e letras chicletes. Esse estilo nordestino encontrou na cantora Mari Fernandez, a sua representante feminina. Sucesso no TIK TOK, seu primeiro single, “Não, não vou”, ganhou as playlists dos aplicativos de música e atingiu o TOP 1 das mais tocadas no Spotify Brasil. Isso dá a Mari o título de primeira mulher a chegar à posição mais alta do chart sem participações em 2021, além de ser a única do forró a atingir essa marca em todos os tempos.

E em Belém esse sucesso não é diferente, a cantora acumula uma legião de fãs que esperam ansiosos pelo retorno da artista. O administrador Fernando Alves já está se planejando para garantir a compra do ingresso amanhã. “Contando as horas, estou na expectativa desde que anunciaram o evento. Já disse que vou ser o primeiro da cidade a comprar, estou muito feliz com a possibilidade de vê-la novamente, a saudade já é grande”, declarou o admirador da artista.

Mari, que já fez diversos shows na capital paraense, não esconde seu amor pelo Pará. “Estou muito feliz em voltar a cidade! Esse show vai ser muito especial e tenho certeza que o público vai curtir muito! Vocês pediram e voltei para fazer aquela festa e lascar o coração! Quero ver todo mundo lá, hein! ”, convidou a cantora animada.

O decorador de festas, Adriano Saraiva, também está na expectativa do retorno da artista para Belém, pois ainda não conseguiu vê-la ao vivo em uma apresentação. “Todas as vezes que ela vinha, acontecia algum imprevisto comigo, era impressionante. Mas a fé é maior e dessa vez vai dar tudo certo, amanhã os ingressos já estarão em mãos”, garantiu o fã paraense, que completou “já estou sonhando em viver esse momento ao lado dos meus amigos, que também dividem comigo esse amor”.

Mariana Fernandes de Sousa, ou Mari Fernandez, nasceu em Alto Santo no Ceará, e atualmente mora em Fortaleza. Mari deu início a carreira aos sete anos de idade, cantando em escolas e igrejas. Aos 15 anos, compôs sua primeira música. Em 2021, estourou a primeira composição no TikTok que conta com mais de um milhão de visualizações, com o hit "Não, Não Vou" e hoje atingiu níveis de sucesso mundo afora.

Agende-se

“Pra Lascar O Coração”

Data: 01/01

Hora: a partir das 21h

Local: Hangar (Centro de Convenções da Amazônia)

Abertura de vendas:

Data: 01/02, a partir das 12h

Pontos de vendas: Classificados do Liberal Boulevard, Lojas Chillibeans - Pátio / Castanheira / Parque Shopping / Bosque Grão Pará e vendas online: www.ingresssosa.com

Mais informações: (91) 98152-4202