No BBB 23, Sarah revela bissexualidade: 'Metade da minha família não sabe'

A psicóloga Sarah Aline revelou que é bissexual dentro do Big Brother Brasil 23, nesta quarta-feira (8), durante uma conversa com os colegas de confinamento Bruno e Ricardo. Ela disse que nunca revelou a orientação sexual para a mãe. Apesar disso, a integrante do time Pipoca disse confiar na reação dela, mas o sentimento não é o mesmo em relação a outros familiares que ficaram sabendo pelo reality.

"Eu nunca sentei pra ela (mãe) e contei, mas sei que ela sabe de algumas coisas", contou Sarah. Ela também disse que resolveu confessar a bissexualidade para o pai pouco antes de entrar no BBB e que falou com ele sobre o medo de ser odiada por conta do programa. "Ele me disse: 'você é amada. Volta para cá que a gente te dá amor'".