BBB23: Key sobre Larissa: 'Ela não me respeita'

Durante a festa do Big Brother Brasil 23, Key Alves reclamou com Gustavo sobre "alguém". A jogadora de vôlei reclamou sobre ciúmes com o amado mas não citou nomes, porém os indícios levam a crer que ela estava falando da sister Larissa.

Ao puxar Gustavo em um canto do jardim, Key dispara: "Ela não tá me respeitando. Palhaçada. Tá pensando que ela é quem?" Após a reclamação, a jogadora de vôlei se afasta com a cara fechada. Vale destacar que na festa passada ela também reclamou sobre ciúmes e citou o nome da Larissa.

