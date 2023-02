Conheça o dublador paraense Ricardo Juarez; ‘Johnny Bravo’ é um dos seus personagens mais famosos

O ator, dublador e locutor paraense Ricardo Juarez atualmente mora no Rio de Janeiro e há mais de 30 faz sucesso dublando personagens que foram eternizados na memória dos brasileiros, entre eles, Johnny Bravo a partir de 1996, personagem que o consagrou no ramo. A Redação Integrada de O Liberal entrevistou Ricardo que contou com exclusividade sobre o convite para substituir a voz oficial de "Frank" na série The Last Of Us, além de contar detalhes de sua carreira.

Ricardo Juarez, 52 anos, começou sua carreira de dublagem nos anos 1990, e contou que "estava no lugar certo e na hora certa", pois ele gostava de locução e recebeu a indicação para fazer teatro, para melhorar a questão da interpretação. Em uma oportunidade, foi chamado para um teste e no estúdio descobriu que faria a voz do personagem principal, Johnny Bravo.

Dublou também a girafa "Melman" na franquia Madagascar e o ator "Will Ferrell" em vários de seus filmes. "Taz", Edu de "Du, Dudu e Edu", nos Games ele é a voz de "Kratos", de God of War e "Zenyatta" de Overwatch. Também dubla "Draven" e "Hecarim", de League of Legends.

Questionado sobre como foi dublar o Frank, interpretado pelo ator Murray Bartlett, em The Last of Us, já que o convite aconteceu para substituir a voz oficial, Ricardo destacou que foi desafiador. "Foi um trabalho intenso, pesado e difícil. [Mas] tive um diretor de dublagem incrível. João Cappelli [o diretor] é gamer e conhece muito bem o jogo e os personagens... É sempre um desafio substituir um colega. O convite surgiu da mesma forma que acontece com todos os projetos", disse.

"Foi marcada uma data e horário. Não fazia ideia do que iria gravar. Quando entrei no estúdio, após assinar o contrato de sigilo fiquei sabendo que eu estava no elenco do The Last of Us. Essa série, que vem recebendo tantos elogios. João me mostrou o caminho para achar a interpretação correta pro personagem", complementou.

Sobre o processo de criação de uma voz, é interessante, destacou Juarez. E para ser um dublador, obrigatoriamente a pessoa precisa ser um ator. "Esse processo da criação de voz, de se transformar na alma brasileira do personagem é sempre muito legal. Tive sorte de estar no dia certo e no momento certo. O Johnny [Bravo] abriu as portas da dublagem pra mim. Depois dele começaram a surgir outros personagens. Sou muito grato a Cartoon e a Cinevideo, estúdio onde comecei minha carreira", pontuou.

Ricardo revela que a criatividade e técnicas são aliados do ator dublador. "Isso vem muito da criatividade de cada dublador. Mas é muito gostoso criar um timbre ou até mesmo um bordão, que pode se tornar popular se o projeto fizer sucesso. Existem diversas técnicas que podem ser usadas para deixar a voz mais grave ou mais jovial. Ou ainda mais envelhecida. Isso depende muito do personagem, e do que o cliente quer. Um bom exemplo é a voz do Melman e do Kratos. São opostas. Uma bem leve, outra grave, pesada e envelhecida", avaliou.

Sobre o futuro, Ricardo Juarez não pode comentar, porque existe a questão do sigilo contratual. Mas deixou como indicação para a série que está participando."Dublo um personagem chamado 'Beef Toban' na animação 'The Great North'. Existem vários projetos muito legais a caminho. Mas infelizmente não posso falar sobre nenhum deles devido ao contrato de sigilo. Só posso falar quando esses projetos forem ao ar', concluiu.

A entrevista completa em vídeo está disponível no Youtube e em oliberal.com. Mais informações sobre os trabalhos de Ricardo Juarez, é só segui-lo no Instagram: @ricardojuarezbr