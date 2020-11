Frentista paraense viraliza com dublagem e dancinha em rede social

Um vídeo de Iasmim Kempner dançando e dublando a música “Amor ou o Litrão”, de Petter Ferraz e Menor Nico, em um posto em Altamira, no sudeste paraense, viralizou chegou a ter mais de 2,2 milhões de visualizações no TikTok.

“Gente, eu virei a menina do posto”, disse, rindo, na publicação após o viral. “Ainda estou em choque. Era só um videozinho para descontrair”, completou a frentista, que agradeceu pela repercussão.

@ikempner Responder a @ru1vo gente pelo amor de Deus eu não sei nem reagir ♬ som original - Iasmim Kempner

O vídeo de Iasmin não ficou só no TikTok. No Instagram, a dancinha também teve grande repercussão. Teve até gente querendo visitar o Pará só por causa da frentista. “Pronto, agora eu quero ir no Pará abastecer a moto que eu nem tenho”, comentou uma internauta.