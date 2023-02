Bailes de carnaval infantil e para os pets agitam a capital paraense

O público paraense já está na contagem regressiva para o carnaval e as programações especiais na cidade continuam a todo vapor, principalmente aquelas voltadas para as crianças e também para os pets. Bailinhos e blocos infantis tomam conta da capital paraense. Tem carnaval inclusivo, oficina de adereço, contação de história e concurso de fantasia para os pets, uma oportunidade de reunir amigos e os filhos de quatro patas, para que ninguém perca o carnaval deste ano.

A programação infantil já começa neste sábado (11) com o Mangueirosinha, uma ramificação do emblemático Circuito Mangueirosa voltando para os baixinhos, com DJs, oficinas de brinquedos e muito mais. A Fumbel também está com programação especial de carnaval até o dia 14 de fevereiro. Ainda no sábado, a criançada pode conferir os bailinhos de carnaval do Mundo de Iaiá, espaço Mamãe FullTime, do SESI e da igreja Trindade, todos localizados na capital paraense.

Já para os pets, o espaço Dia de Cão, preparou um sábado especial de 9h ás 12h com desfile de fantasias, sorteios e brincadeiras. O empresário Felippe Sadalla, dono do espaço, reforçou como é importante a inclusão dos pets nas programações das datas festivas. “Esses encontros são importantes para ampliar a inclusão dos pets em eventos humanos, pois eles também têm a necessidade social de interagir assim como nós, tutores. Além de ser uma troca de experiências que ajudam os tutores na criação de seus filhotes”, destacou.

Os shoppings de Belém também não deixaram a desejar na programação especial para os bichanos. Neste sábado, o Castanheira Shopping apresenta seu “Bailinho Pet”, a partir das 15h. Além do baile pet, o shopping apresenta também seu baile infantil no dia 18 de fevereiro, também ás 15h.

No domingo (12), as crianças vão poder conferir uma programação especial também no Grêmio Literário Português a partir das 15h, sob o comando do Tio André e sua turma, os pequenos vão se divertir música, chuva de confetes, serpentina e brincadeiras com personagens infantis. Além do espetáculo, haverá também praça de alimentação, brinquedos infláveis e atividades para toda a família.

Confira a agenda de carnaval infantil e para os pets em Belém: