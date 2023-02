Para todas as idades: Circuito Mangueirosa realiza programação infantil neste sábado (11)

O Circuito Mangueirosa está de volta em 2023 e conta com programações para todas as idades, inclusive para os baixinhos. O projeto voltado para o público infantil ocorre neste sábado (11), das 9h às 13 horas, na Usina da Paz do Guamá e tem o patrocínio da Equatorial Pará, via Lei Semear (Fundação Cultural do Pará/Governo do Pará), apoio cultural da Secretaria de Cultura do Estado e da Prefeitura de Belém e Fumbel.

A ação deste sábado contará com atrações como as DJs Rebarbada e Blue, além de oficina de brinquedos com materiais reciclados e atividades e brincadeiras com arte educadores. Vale destacar também, que no Mangueirosinha, as crianças vão participar do projeto Pipas, promovida pela Equatorial Pará com orientações de segurança para as crianças em relação à brincadeira de pipas. O trabalho educativo será feito com cartilhas e brincadeiras lúdicas sobre o tema.

A produtora cultural e DJ que se apresentará no evento, Sônia Ferro, acredita que a cultura é uma ferramenta transformadora na vida dos pequenos. “É muito importante que as crianças tenham acesso a sua própria cultura desde cedo, porque assim estamos formando cidadãos que vão se tornar adultos que respeitam, valorizam e consomem essa arte”, explicou.

A DJ aposta em um repertório com artistas para todas as idades como Pinduca, Dona Onete, figuras emblemáticas da cultura paraense. “Eu conservo a energia da criançada com artistas regionais importantes para a nossa cultura, que são citados inclusive dentro de sala de aula”, destacou.

Circuito Mangueirosa

Nascido a partir da união de seis produtoras culturais (Bloco Filhos de Glande, Lambada Produções, Mea Chuta, Se Rasgum, Tchau, Tchau, Amor e Toma Tua Pisa) que atuam no estado, o Circuito Mangueirosa tem o objetivo de revitalizar o Carnaval de rua de Belém ao desfilar, de forma gratuita e acessível, quatro blocos que fazem um passeio pela diversidade musical do estado. A primeira edição do Circuito foi em 2019, quando mais de 40 mil brincantes desfilaram em quatro dias de folia.

Agende-se

“Mangueirosinha”

Data: 11/02

Hora: 9h às 13h

Local: Usina da Paz Guamá (Av. Bernardo Sayão, 4783 - Guamá - 66075-155 - Belém - PA)

Entrada: gratuita