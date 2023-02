Lambadeiros do Trovão iniciam ensaios abertos para o Circuito Mangueirosa

O grupo de percussão Lambadeiros do Trovão, que estará presente no Circuito Mangueirosa de Carnaval de Rua de Belém, inicia seus ensaios abertos neste sábado (04), a partir das 14h na Usina da Paz do Guamá, abertos para a população. O grupo desfila oficialmente no dia 18 de fevereiro, com cerca de 30 percussionistas e uma comissão de frente. Criado no final de 2019 pelo músico e produtor musical Félix Robatto, os Lambadeiros do Trovão surgiram a partir de uma oficina básica de percussão realizada durante o projeto “Circular”.

O grupo utiliza instrumentos de percussão usados em blocos de rua como tamborins e surdões. Um dos maiores diferenciais é o curimbinho, um curimbó menor, portátil, que dá uma sonoridade paraense. Em relação ao repertório, o público pode esperar gêneros musicais da Amazônia como lambada e carimbo. Segundo Félix, “tem muita gente que gosta de música, mas acha que é algo impossível. A ideia desse projeto é desmistificar isso. Música pode e deve ser acessível. Além disso, nosso repertório é uma grande declaração de amor à música paraense”, destacou.

Vale destacar que para este ano, o grupo ganhou um reforço e ampliou o número de percussionistas para 50 pessoas. Inclusive, estão abertas as inscrições para quem deseja participar da comissão de frente do Lambadeiros do Trovão, comandada pela professora de Dança Deise Magalhães. Além de gostar de dançar, a pessoa precisa ter disponibilidade para participar dos ensaios e desfilar no dia 18 de fevereiro, dentro do Bloco Lambateria. A inscrição está disponível no link da bio do Instagram @lambateria.

Agende-se

“Ensaio aberto do grupo Lambadeiros do Trovão”

Data: 04, 05, 11 e 12 de fevereiro de 2023 (sábados e domingos)

Hora: 14h às 17 horas

Local: Usina da Paz Guamá (Av. Bernardo Sayão, 4783 - Guamá - 66075-155 - Belém - PA)

Entrada gratuita