Larissa foi expulsa do BBB 23? Decisão de Tadeu Schmidt surpreende o público

As especulações sobre a possível expulsão de Larissa e os pedidos de internet para a personal trainer deixar o BBB 23 tomaram as redes sociais no domingo (19), após a sister ser acusada de agredir o influencer Fred Desimpedidos na última festa. A situação não foi ignorada na edição de ontem e o apresentador Tadeu Schmidt fez um alerta aos envolvidos no episódio.

Entenda a situação

Nesta madrugada, logo após a festa, Fred jogou um pote de creme hidratante em Larissa, que estava deitada na sala. A personal trainer reagiu indo atrás do ex de Bianca Andrade, demonstrando irritação, e desferiu um tapa contra Fred. Alguns internautas levantaram, porém, que Fred teria desviado do golpe, como mostram outros ângulos.

Larissa foi expulsa? Veja o discurso de Tadeu

Após exibir as cenas na edição de domingo (19), onde Bruna, Marvvila, Larissa, Fred e Gabriel Santana aparecem jogando torta e creme um no outro, Tadeu declarou: "Está na hora da gente conversar mais sério com a quinta série B".

"Precisamos falar sobre o after dos crias. A farra é ótima, que bom que é dar uma festa para os inimigos do fim. Mas, essas brincadeiras com muito contato, sobretudo depois de uma festa, quando todo mundo está ‘animado’, tem tudo pra dar errado. Muita mão passando pra cima e pra baixo, uma reação de quem não gostou da brincadeira. Está faltando isso aqui para alguém acertar o outro de um jeito que vai ser considerado agressão. Está tudo no limite, mas está quase passando do limite. Vamos prestar atenção nessas brincadeiras de mão", disse o apresentador.

