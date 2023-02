Quem está no 5º paredão do BBB 23? Ricardo Alface, Fred e Cristian disputam a preferência do público

Ricardo 'Alface' foi o primeiro a entrar no 5º paredão do BBB 23. Indicado diretamente pelo líder Cézar Black, ele não teve chance de ir à prova bate e volta. Já Fred, dos Desimpedidos, foi ao paredão por conta de uma consequência da última prova do líder. Domitila Barros também foi emparedada após contra-golpe de Fred e Cristian o mais votado da casa também foi ao paredão.

Após a realização da prova bate e volta, Domitila Barros se livrou do paredão e segue na casa.

Veja como foi a formação do quarto paredão do BBB 23



Consequência da prova do Líder

Como acordado durante a semana, a prova do líder da última quinta-feira (16/02), daria aos participantes do reality alguns castigos por terem deixando a disputa. Entre uma das mensagens, a de que a pessoa estaria direto no paredão foi tirada por Fred, dos Desimpedidos, o que o levou direto ao paredão.

Anjo

Ricardo 'Alface', justificou seu voto antes mesmo de dizer para quem iria o colar: "A gente têm que saber quem está com a gente na hora", justifica, ao dar a imunidade ao colega de grupo, MC Guimê.

Líder

Líder pela primeira vez, o enfermeiro Cézar Black não teve dúvidas de quem indicar ao paredão: jogou diretamente o agora seu algoz no jogo: Ricardo 'Alface'. Ele falou sobre a atitude de Ricardo de ter colocado ele na Xepa. "Me magoou muito, achei muita crueldade".

Poder Curinga

O Poder Curinga, conquistado pelo empresário Cristian, deu silêncio a um participante, ou seja, escolheu uma pessoa que não poderia votar em ninguém neste paredão e escolheu Fred Nicácio sem dar justificativas.

Saiba quem votou em quem no 5º paredão?

Marvvila vota no Cristian. "O que ele fez foi feio demais";

MC Guimê vota em Fred Nicácio. "A gente tem jogado como adversário aqui";

Amanda vota em Fred Nicácio. "A gente não teve troca de game";

Larissa vota em Cristian. "A gente não tem muito contato. Não mudei de opinião";

Key Alves vota em Cristian. "Não tem que passar pano";

Ricardo vota em Cristian: "Ele sempre falou que ia votar em mim";

Cristian vota em Fred Nicácio. "Não posso me contradizer. Ele me atacou primeiro...";

Bruna Griphao vota em Fred Nicácio. "Estratégia de game";

Gustavo vota em Cristian. "Jogo é separado da amizade. Pelos erros, meu voto vai nele";

Domitila Barros vota em Cristian. "Pela minha coerência e valores";

Sarah vota em Cristian. "Entender a visão do público sobre o jogo dele";

Aline Wirley vota em Cristian. "Acho que vai ser importante ir para o Paredão"

Prova bate e volta

A prova bate e volta, disputada entre Cristian, Fred e Domitila Barros, foi dividida em três fases: Fred venceu a disputa e escapou do quinto paredão.