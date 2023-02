BBB 23: Cezar Black vence a Prova do Líder após mais de 15 horas de disputa

Cezar Black foi o último brother a deixar a Prova de Resistência no BBB 23 e se tornou o mais novo Líder do reality show. Iniciada ontem, 16, a disputa que vale a liderança da quinta semana do programa terminou por volta de 15h de hoje, 17. A prova durou quase 16 horas, com muita resiliência e competitividade dos últimos participantes.

Estiveram até o fim da prova Aline Wirley e Cezar Black. Internautas questionaram a permanência do enfermeiro na Prova, já que ele teria cochilado por um minuto. MC Guimê e Fred Nicácio foram eliminados porque cochilaram, e uma das regras da prova, era se manter acordado. Aline, que foi a última pessoa a ser eliminada e perdeu a liderança para Cezar, também cochilou.

Os nove primeiros jogadores que deixassem a prova iam sofrer consequências. O primeiro foi Cara de Sapato, que não poderá votar no Paredão desta semana; em seguida foi Gustavo, que não participará da próxima Prova do Líder; Larissa saiu e não participará da próxima Prova do Anjo; Gabriel Santana, não participará da próxima Prova do Líder; e Bruno, não pode comprar o Poder Curinga desta semana.

Fred Desimpedido foi o sexto a sair da Prova de Resistencia, ele está no Paredão; Key Alves saiu em seguida e não participará da próxima Prova do Líder; Domitila Barros, voltou para a Xepa; e Marvvila precisou tirar uma pessoa da prova, ela escolheu Cristian.

PAREDÃO

Com a consequência de ir direto para o Paredão, Fred Desimpedido poderá puxar um participante no Contragolpe do próximo domingo, 19.

