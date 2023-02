Ricardo, Fred ou Cristian: quem deve sair no 5º paredão do BBB 23? Vote na enquete de O Liberal

O quinto paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado no domingo (19). O biomédico Ricardo “Alface” foi a indicação do líder Cezar, o jornalista Fred foi direto para a berlinda após sortear essa consequência na prova do líder e o empresário Cristian foi o mais votado da casa com oito votos.

Veja como foi formado o quinto paredão do BBB 23:

