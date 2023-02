Bruna Griphao líder, Guimê anjo e Key no paredão: veja tudo o que rolou neste domingo, 26/02

A prova do BBB 23 que definiu os próximos Líder, Anjo e Castigo do Monstro, movimentou a casa mais vigiada do Brasil na tarde deste domingo (26). No circuito armado no provódromo, a prova consistiu em localizar quatro cards que estavam escondidos entre 15 caixas quadradas com tampas de papel. Para conseguir os cards, o participante teve que furar as caixas e venceu quem furou o número de caixas para localizar todos os cards no menor tempo. Bruna garantiu a vitória ao localizar todos os cards furando apenas 10 caixas.

Os participantes foram para o provódromo um de cada vez. O brother Cezar Black foi desclassificado porque, mesmo tendo cumprido todo o circuito da prova, ele apertou o botão final antes de colocar os cards que tinha achado em uma urna. A desclassificação foi informada por Tadeu Schmitd.

Desclassificado e barrado

Antes de começar a prova, o apresentador informou que o último classificado não participaria da próxima Prova do Líder. Dessa forma, Cezar Black já está vetado da disputa que será na próxima quinta-feira (2).

Cara de Sapato foi o único brother impedido de participar da prova. Pela manhã, Tadeu Schmidt informou que, como o participante já está no Paredão por indicação de Sarah Aline ontem à noite, não participaria da prova desta tarde. A sister ganhou imunidade e o poder de indicar alguém para o Paredão após atender o Big Fone. Logo após receber a notícia, Cara de Sapato foi para o Quarto Deserto, sozinho, e chorou bastante.

Prova

Após os brothers passarem pelo provódromo, Tadeu comunicou que Bruna Griphao conseguiu furar o menor número de caixas e, por isso, venceu a prova. Ele reclamou que muitos participantes não tiveram atenção com as regras do jogo e saíram furando muitas caixas.

O segundo lugar da prova garantia o Anjo. Empataram Guimê e Fred Bruno, que furaram 11 caixas cada, mas Guimê levou vantagem por ter cumprido a prova no menor tempo, de 49 segundos, enquanto Fred Bruno fez 70 segundos.

Indicação do anjo

Em seguida, os participantes foram reunidos para formalizar a entrega do colar da líder e, em seguida, o colar do Anjo. Na mesma ocasião, Guimê teve que indicar alguém para dar o Castigo de Monstro, sendo que o indicado também irá para o próximo Paredão ao lado de Cara de Sapato. Guimê indicou Key e justificou que iria escolher quem já indicou ele ao Paredão. Ao ser indicada, Key perdeu 300 estalecas.