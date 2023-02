Tiozão do BBB 23 opina sobre permanência de Larissa no reality; relembre as expulsões do programa

Nas últimas semanas um dos assuntos mais comentados da web foi a permanência de Larissa no BBB 23. Isto porque os internautas dividiram opiniões nas duas situações dos "tapas" que a sister deu em Bruna Griphao e em Fred D, seu ficante - na casa. O Big Boss, Boninho, também comentou o assunto. A redação Integrada de O Liberal conversou com o paraense conhecido como Tiozão do BBB, sobre as regras do BBB, e o que é caso ou não de expulsão.

Larissa descumpriu ou não uma regra do programa? Questionaram-se os internautas. Além das novas regras, há outras que foram estabelecidas desde o início do programa em 2001: agressão dentro do Reality, é caso de expulsão. Ao menos é o que acredita o consultor de vendas, Aldomário Josué Henriques Couto, o "Tiozão do BBB".

Tiozão do BBB assiste ao programa assiduamente desde 2020 e comenta nas redes sociais sobre o assunto. (Reprodução / Arquivo Pessoal)

Acompanhando o programa assiduamente desde 2020, no BBB da vencedora Juliette, ele diz que o programa tem sido brando com a participante Larissa e que os dois casos deveriam ser analisados. "Existem muitas regras no BBB, mas a principal é manter a integridade física dos participantes, não agredir fisicamente. Mas a leitura do que é agredir fisicamente fica a critério da produção. Daqui de fora a gente pode dar nossa opinião, mas punir ou não é com eles", afirmou.

"Para mim não teve diferença entre o tapa na Bruna e o tapa no Fred, foram duas agressões. Se eles não tiverem cuidado, isso vai virar moda. O BBB sempre foi elogiado pela conduta tomada pela produção, de ser um reality sério, com regras sérias. Eles mesmos estão quebrando as regras deles", completou.

Tiozão elogiou o programa pelo seu histórico e relembrou as demais expulsões ou os casos em que um participante foi punido na casa. "Em 2016 aconteceu uma expulsão da Ana Paula Renault que deu um tapa em Renan. 2019 Hariany Almeida deu um empurrão em Paula Sperling. A Maria, também no ano passado, deu com o balde na cabeça da Natália... Acho que Larissa deveria ser expulsa sim, ela não é melhor do que as outras que foram expulsas. 'Pau que dá em Chico dá em Francisco. Não sei qual critério eles usam, 'foi sem querer, foi brincadeira'. Agressão é agressão, agora todos vão bater e dizer que foi brincadeira", finalizou.

Já nas redes sociais, o Big Boss Boninho se manifestou e até brincou com o assunto do tapa que Larissa deu em Bruna. No contexto das duas, Larissa estava com Fred na cama, quando Bruna passou a perturbá-la e enfiou o dedo no ânus da amiga, que revidou "por reflexo" com um tapa. Boninho brincou em seu Instagram como seria descrito em uma matéria jornalística. "Que situação!!! Como vc jornalista descreveria essa cena para uma matéria bombástica!!! Dedo onde???", terminou a postagem que gerou vários comentários, inclusive de ex-BBB, sobre o tema. Bruna Gonçalves e Ana Clara apenas riram.

As regras do BBB e o histórico de expulsões

As regras do BBB servem para colocar ordem na casa e auxiliar na manutenção do jogo. O programa estreou em 2001 mas a primeira expulsão aconteceu em 11 anos depois. Em 2012 Daniel foi expulso da casa após a suspeita de estupro da participante Monique, com quem tinha uma relação na época. Monique falou em 2021 sobre o assunto, que na época foi abafado e que não sabia como proceder.

A segunda expulsão aconteceu no BBB 16, quando Ana Paula Renault deu um tapa no rosto do participante Renan. No ano seguinte Marcos Harter também foi retirado do programa. Ele tinha uma relação amorosa com Emilly Araújo e, em um episódio de agressão, ao segurá-la com forças e deixar marcas em seu braço, foi expulso.

No BBB 19 Fábio Alano foi selecionado ao programa, mas não chegou a entrar na casa. Uma polêmica envolvendo seu nome, eles seria garoto de programa. No entanto, a edição 19 teve uma expulsão, Vanderson foi acusado por três mulheres de ter cometido estupro, agressão e importunação ofensiva ao pudor. Ele ainda foi indiciado por lesão corporal. Ainda no BBB 19, Hariany Almeida empurrou Paula von Sperling e também saiu da casa.

A última expulsão foi no BBB 22, quando a cantora e atriz Maria deu com um balde na cabeça da modelo Natália durante a dinâmica do Jogo da Discórdia.

Relembre o histórico de expulsões

2001: Estreia do Big Brother Brasil (BBB)

2012: Daniel foi expulso da casa após a suspeita de estupro da participante Monique

2016: Ana Paula Renault deu um tapa no rosto do participante Renan e foi expulsa

2019: três expulsões durante o programa. Fábio Alano foi selecionado ao programa, mas não chegou a entrar na casa. Vanderson foi acusado por três mulheres de ter cometido estupro, agressão e importunação ofensiva ao pudor. Hariany Almeida empurrou Paula von Sperling e também saiu da casa.

2022: Maria deu com um balde na cabeça de Natália durante a dinâmica do Jogo da Discórdia.

