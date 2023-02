BBB 23: Fred Nicácio, Domitila e Gustavo estão no Paredão

Sarah Aline é a nova Líder da Semana Turbo do "Big Brother Brasil 23". A prova do Líder foi decidida em nove etapas. Sarah pegou o colar de Líder e montou seu VIP: Ricardo, Marvvila, Gabriel Santana e Fred Nicácio. Tadeu Schmidt surpreendeu e pediu para a Líder colocasse alguém no Paredão e ela colocou Antônio Cara de Sapato.

Sapato deu o seu contragolpe e puxou para o Paredão o médico Fred Nicácio. A votação aconteceu na sala e os brothers votaram de forma aberta e quem foi escolhido pela casa a ir ao Paredão foi Domitila Barros.

Tadeu revelou o Poder Supremo de MC Guimê e perguntou se o cantor gostaria de trocar alguém do Paredão. "O que eu disse sobre ela [se referindo a Key Alves], eu não tenho medo de dizer. Ela joga bem, eu já disse isso na festa. Eu alerto meus aliados, ela articula, ela troca ideia, eu só quero que as pessoas que jogam comigo acordem. Claro, para fazer sentido com meu voto eu vou tirar o Cara de Sapato e colocar o Cowboy [Gustavo]", disse Guimê.

Sexto Paredão tem Fred Nicácio, Domitila e Gustavo (Reprodução / BBB)

