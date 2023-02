BBB 23: Sarah Aline vence a Prova do Líder; confira como foi

A prova do Líder, do Big Brother Brasil 23, desta quinta-feira (23) começou com o "piscinão de bolinhas". A prova será decidida em nove etapas. Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana ficaram de fora da disputa, por conta da última prova de resistência. Sarah Aline foi a vencedora da disputa. Confira como foi a dinâmica!

Na primeira fase os brothers precisavam encontrar 5 itens do patrocinador na piscina. Aline, Larissa e Marvvila voltaram para a casa, por não conseguirem. Na segunda fase, os confinados precisavam achar um item do patrocinador. Bruna Griphao não encontrou e ficou fora.

Na terceira etapa todos acharam um "X" e apenas Guimê achou o item certo, com isso, teve o direito de eliminar uma pessoa e tirou da prova Fred Nicácio.

Sete jogadores passaram para a próxima fase. Cada jogador escolheu um número e retiram a tampa e apenas Cezar Black não encontra o item de classificação.

Na próxima fase, ao retirar os cards, Fred Desimpedidos encontrou o card e eliminou Domitila da prova e apenas cinco jogadores permanecem.

Em seguida, MC Guimê não encontrou o card e foi eliminado. Depois, Fred também foi eliminado.

Na reta final, disputando com Ricardo e Antônio Cara de Sapato, Sarah Aline encontrou o card especial e foi coroada nova líder.