O que vai ter hoje no BBB 23? Quinta-feira tem Prova do Líder e formação de Paredão Relâmpago

Após MC Guimê atender ao Big Fone nesta quinta-feira (23), o "Big Brother Brasil 23" entrou na Semana Turbo. A partir desta quinta, o reality vai ter dinâmicas mais aceleradas até a próxima terça-feira (28). Saiba como será a quinta para os brothers.

Prova do Líder

No programa ao vivo, exibido na Globo, vai ser realizada a Prova do Líder. Key Alves, Gabriel Santana e Gustavo não vão participar da disputa. Isso porque eles estavam entre os nove primeiros a deixar a última Prova do Líder, que foi de resistência. Eles tiveram que sortear punições e, como consequência, não poderão competir nesta semana.

Paredão Relâmpago

Após a Prova do Líder, será formado o Paredão Relâmpago. O Líder indica um participante e o indicado tem direito a um Contragolpe. Depois, a casa vota. O Poder Supremo, vencido por MC Guimê com o Big Fone entra em jogo logo em seguida. Ele vai poder decidir se quer mudar um dos participantes do Paredão.