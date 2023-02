BBB 23: Boninho posta vídeo sobre intercâmbio de brothers com o 'La Casa de Los Famosos'

O diretor do BBB, Boninho, deixou os fãs do reality show animados ao compartilhar um vídeo publicado por Ronald Day, presidente da emissora Telemundo, responsável pelo reality de confinamento "La Casa de Los Famosos". No vídeo, Day propõe um intercâmbio entre os dois programas, convidando uma celebridade do BBB 23 para se juntar à casa dos famosos no Telemundo. A publicação foi feita na madrugada desta quarta-feira (22).

“Atenção, Brasil. Quem quer vir de #BBB23 Brasil para a casa das celebridades em #Telemundo EUA? Você está pronto @jbboninho? VOCÊ ESTÁ PRONTO? Você está pronto? Vamos brincar com essa troca? Vamos trocar celebridades entre os dois shows”, escreveu Day na postagem. Confira:

VEJA MAIS

"Semana Turbo" no BBB 23

Enquanto isso, para movimentar o jogo dentro do BBB 23, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma "Semana Turbo" para o reality. A partir de quinta-feira (23), os participantes podem esperar por uma série de desafios emocionantes, incluindo o Big Fone tocando à tarde, uma Prova do Líder ao vivo, formação do Paredão relâmpago, eliminação no sábado e uma nova prova no domingo para definir o novo Líder e Anjo. O Paredão será formado no mesmo dia, com a Prova Bate-Volta, e a eliminação acontecerá na terça-feira.

Com essas novidades emocionantes, os fãs do BBB 23 podem esperar uma semana cheia de surpresas e reviravoltas no jogo, enquanto a possibilidade de intercâmbio com La Casa de Los Famosos aumenta a expectativa do público.