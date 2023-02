BBB 23: entenda a treta envolvendo o humorista Paulo Vieira e a equipe de Key Alves

No quadro “Big Terapia” da última quarta-feira (22), no BBB 23, o humorista Paulo Vieira se utilizou do bom humor para tratar de algumas polêmicas da semana, como já é feito pelo apresentador. Mas, pela primeira vez, as brincadeiras foram motivos de repúdio pela equipe de um dos participantes: a jogadora de vôlei Key Alves. Entenda a treta!

"Essa semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo. É porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela", disse Paulo Vieira.

A fala do humorista faz referência ao debate sobre intolerância religiosa levantado na edição, depois que Key, Gustavo e Cristian afirmaram que estavam com "medo" de Fred Nicácio, que professa uma fé de matriz africana e estava em um momento íntimo de fé. A atleta ainda chegou a dizer que "respeita, mas não é obrigada a ficar de amiguinho" com pessoas que têm religiões diferentes da sua.

Após a fala de Paulo Vieira, o perfil oficial de Key no Twitter repudiou o apresentador e incitou os fãs do casal Guskey contra o humorista. A frase “Guskey merece respeito” chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

"Hoje o quadro 'Big Terapia', o qual deveria ser voltado ao humor e entretenimento, transmitiu o vídeo abaixo. Um quadro que, a princípio, deveria ser voltado a fazer piadas e comentar momentos engraçados, claramente acusou o casal GusKey de algo que nunca foi dito", escreveram os administradores da conta da atleta.

"Não é de hoje que algumas páginas e perfis de fofoca e notícias estão cancelando a Key e o Gustavo por qualquer situação que acontece dentro da casa, já que traz engajamento. E isso não pode ficar assim", continuaram. "Acusar as pessoas de algo que elas não fizeram não é engraçado. Revejam com cuidado tudo o que compartilham. Insinuar situações racistas não é piada e nem motivo para brincadeira. GusKey merece respeito", finalizou a equipe de Key.