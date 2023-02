BBB 23: brothers especulam qual poder supremo Guimê recebeu do Big Fone

As emoções estão à flor da pele com o começo da Semana Turbo do BBB 23. Na tarde desta quinta-feira (23), a chamada do Big Fone atendida por MC Guimê - e que lhe rendeu o poder supremo - atiçou a curiosidade dos confinados. O brother foi agraciado com o poder de trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do Líder. No entanto, ele não pode contar aos outros confinados, caso isso ocorra, automaticamente estará no Paredão.

VEJA MAIS

Fred D, Larissa, Bruna Griphao, Amanda e Ricardo conversaram no começo desta noite sobre qual recado Guimê teria ouvido ao atender ao Big Fone. "Não vamos conversar sobre isso com ele. Ele pode perder", disse Fred ao alertar os confinados sobre o risco de falar com Guimê sobre o Big Fone. "Vai ter alguma dinâmica. Hoje o dia começou muito calmo", disse Larissa.

"Tocou Big Fone, dez minutos, manutenção externa. E nós aqui não sabemos de porcaria nenhuma", comentou Guimê.

"Na sexta-feira vai ter gente querendo trocar ideia comigo na festa", disse Guimê. (Reprodução / BBB)

MC Guimê disse que, na sexta-feira (24), as pessoas irão procurá-lo para saber o que rolou ao atender o Big Fone. "Na sexta-feira vai ter gente querendo trocar ideia comigo na festa", disse Guimê.

Com as estalecas zeradas, brothers e sisters brincam sobre como vão "enriquecer" e que todos estão na "Xepa". "Tá na hora de você mostrar que é a pessoa mais p*ca dessa casa, Bruna. Que é a mais rica. Vou ficar mó feliz pela Bruna, cheia de estalecas", disse Guimê.