Vidente prevê acidente no BBB 23: 'produção totalmente preocupada'; vídeo

Uma previsão feita pelo vidente Val Couto sobre o Big Brother Brasil 23 viralizou. Segundo o espiritualista, um acidente ocorrerá dentro da casa mais vigiada do Brasil durante uma das provas. A previsão foi compartilhada no perfil no Instagram dele, neste domingo (26).

Ele afirmou que a produção do reality vai ficar "totalmente preocupada". No vídeo, o vidente repete "um acidente dentro do Big Brother" várias vezes. Enquanto manipula um baralho, que não é mostrado, ele insiste que será "algo acontecendo" no programa.

Assista ao vídeo: