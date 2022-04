Relembre a previsão da vidente que anunciou morte no BBB

Entre polêmicas do Big Brother Brasil, o sensitivo Cigano Iago disse, no início do mês de março, que teria um grave acidente dentro do Big Brother Brasil. Revelando que uma morte aconteceria dentro do programa, o que seria grave a ponto de fechar as portas do reality, ele revelou em entrevista a um podcast que aconteceria uma tragédia dentro da casa: “vai ter uma tragédia dentro do Big Brother e não vai ter mais programa”.

O vidente fez essa revelação e disse que tinha entendido isso em alguns momentos do reality show: “nos próximos dias, vai morrer uma pessoa dentro do Big Brother, vai ter uma tragédia, uma briga de faca. A Globo vai fechar as portas até outubro de 2023", completa.

