BBB 23: festa do DJ Pedro Sampaio agita e esquenta madrugada de sábado (25) com briga

A festa no BBB 23 nesta sexta-feira (24), que teve como atração principal o DJ Pedro Sampaio, começou a madrugada deste sábado (25) dando o que falar. Além do show artista, tiveram passinhos, confissões e tretas.

A noite começou de forma bem diferente, com Pedro Sampaio entrando na casa mais vigiada do Brasil dentro de uma caixa. A energia foi tão contagiante que até as dançarinas do DJ resolveram dar um selinho ao som de “Fala Mal de Mim”.

Os brothers e sisters aqueceram a pista de dança com o “passinho do gira gira”, durante a divulgação da nova música de Pedro Sampaio, “Ensaio das Maravilhas”, com a colobaboração da funkeira Thaysa Maravilha, do Bonde das Maravilhas.

Assim que o show terminou, Domitila chamou Fred Nicácio para conversar. Ela disse ao profissional da saúde que achava o Fred Desimpedidos um “popstar” e também sobre a postura do criador de conteúdo ao Big Fone. “O Fredinho se acha engraçado, se acha popstar, só que ele faz piada que ninguém ri. Ele se abraça com Bruna quando o Big Fone toca. Ele falou que votou em mim por medo. Eu quero dar tempo pra mostrar quem ele é", afirmou a sister.

Pouco tempo depois, a modelo começou a falar de Aline Wirley para Nicácio. “Se eu sair e você ficar, quero que Aline saia, depois Bruna", disse Domitila. "Ela não é minha prioridade agora. Minha prioridade é tirar quem quer me tirar, e você sabe quem é", respondeu o brother.

Em seguida, o alvo das críticas de Domitila foi Bruna Griphao. "A Bruna é a mesma coisa que Fred, ela se acha a descolada. Ela disse que ia votar em mim porque sou incoerente, quem aqui é coerente? Ela? Eu quero dar corda. Deixa ela mostrar a coerência dela. Esse papo de vitimizada, de descolada, só soltando palavrão", declarou. "Que coerência é essa que ela é traída pelo Cristian e me leva para o Jogo da Discórdia com argumentos de três semanas atrás?", indagou o médico, que logo em seguida comentou: "Ela adora esse papel de vítima". "E você é o vilão", avalia a modelo.

Início da briga

Pela madrugada deste sábado (25), Cara de Sapato chamou Nicácio para conversar sobre a formação do paredão. O lutado disse que foi o médico quem citou o seu nome em votação no Quarto do Fundo do Mar. “Chegou até mim que quem botou o meu nome lá foi você”, disse o lutador. “Nome aonde?”, questionou Nicácio.

“O meu nome lá no quarto. Foi você, para ir para o Paredão”, responde Cara de Sapato. “Como é que é? Quem te falou isso, Sapato?”, pergunta Fred Nicácio. “Me falaram, pediram pra não te falar”, diz o lutador.

Treta incendiou a sala da casa

Depois da discussão entre os brothers, Griphao também entrou na briga. Fred Nicácio foi para dentro da casa, acompanhado de Domitila e Key Alves. Momentos depois, Gripaho também entrou na sala e iniciou a confusão.

"Ô, Bruna. Ninguém falou com você. Para de escândalo. Menos", retruca o médico. "Você me respeita", fala a atriz. "Ninguém te desrespeitou, não", pondera Fred Nicácio.

Os outros participantes, que estavam na festa, entraram na sala junto a atriz. “Fred, quem causou tudo isso foi você", afirmou Sapato. "Gente, só estão querendo saber opinião dos outros", contou Amanda.

“Para de história, Bruna, você adora se meter em intriga dos outros", alegou o médico. "Quer gritar mais? Sobe aqui no palco, amor", continuou Nicácio, apontando para a mesa de centro da sala.

Bruna perdeu a paciência e chamou o médico de “babaca”. “Você quer gritar? Eu sei gritar mais alto. Você quer dar show? Eu sei dar mais show. Você é um babaca", respondeu Griphao.

Nicácio voltou a chamar o lutador de MMA de “rancoroso” e “foqueiro”. "Você que não tem argumentos. Você sabe que você errou", retrucou Sapato.

Domitila preferiu afastar Nicácio da briga e o puxou para o banheiro.

De volta ao lar

Após a treta, Sapato arrumou as malas e saiu do Fundo do Mar, voltando ao quarto de origem, o Deserto. “Tirou tudo daqui. Que bom, essa energia não está mais aqui mais. Eu acho bom, acho ótimo”, disse Nicácio ao ver que Sapato tinha saído do quarto que o participante também estava.

Sapato aproveitou até para criar uma musiquinha sobre o médico. “Um Fred Nicácio incomoda muita gente, quando volta do Paredão incomoda muito mais”.

“Fala e sai, porque não tem coragem”, disparou Key sobre Guimê

Deitados no veículo da decoração da festa, Key e Gustavo comentaram sobre MC Guimê.

"Ele (Guimê) gritou que tem gente que está de férias em Acapulco. Ele gritou ali", diz a jogadora de vôlei. "É porque não escutei. Se tivesse escutado, teria falado", afirma o fazendeiro. "Mas ele não fala e te olha, ele fala e sai, porque ele não tem coragem", explica a sister. "Eu falaria: porque ele (Guimê) que tá tirando férias aqui, só fuma e dorme'", disparou o cowboy.

A jogadora de vôlei sugeriu que o casal falasse sobre as desavenças desses no próximo Jogo da Discórdia. "Eu tenho muita coisa para falar dele. Porque, no ao vivo, ele respondeu uma parada que ele nem tinha que responder, porque eu estava votando. Aí na hora dele fazer o do poder, ele respondeu o meu e indicou você. Ou seja, atacou nós dois de uma vez", disse. A jogadora de vôlei ainda finaliza chamando Guimê de "babaca".