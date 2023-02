BBB 23: Key Alves perde mais de 300 mil seguidores no Instagram em semana polêmica

A jogadora de vôlei e participante do BBB 23, Key Alves, perdeu cerca de 300 mil seguidores em sua conta do Instagram somente na última semana, após diversas polêmicas dentro da casa, entre elas, um episódio de intolerância religiosa contra o médico e apresentador Fred Nicácio.

A jogadora de vôlei mais seguida do mundo teve uma queda significativa no número de seguidores, de 7.9 milhões para 7.6 milhões de seguidores apenas na última semana. Ela começou o reality show com cerca de 7 milhões de seguidores em sua conta do Instagram.

A última semana foi bem movimentada para Key Alves, o que pode explicar a sua queda de popularidade. A sister se afastou e vem falando mal de alguns de seus aliados, como Fred Nicácio, Domitila Barros e Cristian, que foi eliminado do programa na última terça-feira (21).

Intolerância religiosa

A polêmica mais grave ocorreu também nesta semana, quando Key, Gustavo e Cristian conversaram sobre os rituais religiosos de Nicácio, que é praticante do Culto de Ifá, uma religião afro-brasileira. Na ocasião, a jogadora de vôlei afirmou ter sentido medo.

A conversa entre os participantes foi inclusive motivo para que o apresentador Tadeu Schmidt realizasse uma intervenção durante a exibição do programa ao vivo, afirmando que não existem religiões superiores a outras. “Não tem religião do bem e do mal. Todas têm o mesmo direito, todas têm a nossa admiração”, pontuou o apresentador.

Pipokey

A jogadora também vem sendo criticada por conta de sua postura passiva dentro de jogo, apesar de ter um discurso bastante inflamado. Key já declarou diversas vezes que iria discutir, confrontar e rebater a opinião de adversários e até mesmo realizar uma “revolução” dentro do reality show, mas até o momento permanece de certa forma apagada, atuação que lhe rendeu o apelido de Pipokey.

