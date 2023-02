BBB 23: Com eliminação hoje, entenda mais sobre a 'Semana Turbo'

Os fãs de Big Brother Brasil precisaram lidar com a ansiedade da “Semana Turbo” da edição 23. Anunciada na última terça-feira, 21, a dinâmica peculiar e inédita, dentro da casa mais vigiada do Brasil só terá fim na próxima terça-feira, 28.

Com duas pessoas eliminadas ao longo de sete dias, os participantes ainda terão que guardar energia para tanta novidade. Hoje, 25, um brother deixará a casa. A expectativa, de acordo com diversas enquetes na web, é que Gustavo deixe o programa.

Ele está no Paredão ao lado de Domitila e Fred Nicácio. As torcidas dos dois se uniram e pedem pela saída do Cowboy, além do posicionamento de outros participantes nas redes sociais, que pedem o mesmo.

A expectativa para que Gustavo ou Key fosse para o Paredão fora da casa era grande, mas de acordo com o desenrolar do jogo, só quem faria isso era Guimê. E foi isso que aconteceu! “É o paredão que eu queria fazer se eu fosse líder. Acredito que, lá fora, Fred Nicácio e Domitila vão juntar as torcidas para tirar o cowboy”, avaliou o MC.

Os fãs GusKey pedem a eliminação de Fred Nicácio, assim como os perfis de Gustavo e Key nas redes sociais.

Além da eliminação, ainda no programa ao vivo, que se inicia às 22h25, o Big Fone irá tocar mais uma vez. "A gente tem uma Eliminação. Na sequência, ainda no ao vivo, a gente faz mais um Big Fone, valendo uma imunidade e uma indicação ao Paredão”, explicou o apresentador.

Entenda a Semana Turbo

Na última terça-feira, 21, dia que Cristian foi eliminado, Tadeu Schmidt avisou que seria a semana com mais movimentação no jogo, até o momento. "Ela começa na quinta-feira, 23, com o Big Fone tocando à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Na própria quinta, teremos uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, a formação do Paredão relâmpago", explicou.

O Poder Supremo era substituir uma pessoa do Paredão por outra. MC Guimê foi quem atendeu o Big Fone e fez a jogada. Ele tirou Sapato, indicado pela Líder Sarah Aline, e colocou Gustavo.

Hoje, 25, um dos três participantes será eliminado.

Amanhã, 26, também será um dia movimentado. Pela manhã, terá Prova Anjo/Líder e a noite formação de Paredão. A eliminação será na terça, 28, dia que irá finalizar a “Semana Turbo”.

“À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta”, acrescentou Tadeu.