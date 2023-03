Quem deixou o BBB 23? Larissa é eliminada com 66,75% e prêmio fica maior que R$ 2 milhões

A nona eliminada do Big Brother Brasil 23 é a Larissa nesta terça-feira, 14, com 66,75% dos votos. De acordo com algumas pesquisas, a eliminação da sister já se caminhava desde quando ela entrou no Paredão, com Domitila, Ricardo Alface e Cezar Black.

Essa é a segunda disputa quádrupla da edição, na primeira a paraense Paula Freitas deixou o programa.

Ela é a sétima eliminada dos participantes da Pipoca.

Domitila Barros recebeu 3,27% dos votos, Ricardo teve 29,22% e Cezar, 0,76%.

Com a eliminação de Larissa, o prêmio do BBB 23 já está em R$ 2.10.000,00.

"Eu já estava sentindo [que ia sair]. Quero pedir desculpas a Alface, Domitila, Black... aqui a gente é obrigada a criticar pessoas. Não faço isso na minha vida. Desejo muita sorte", disse a eliminada.

Como foi formado o Paredão

Esta semana, os brothers deixaram claro a divisão da casa. Com a saída de Ricardo Alface, do Quarto Deserto, os grupos ficaram mais evidentes.

Com as divisões da casa entre grupo do Quarto Deserto e do Quarto Fundo do Mar, os ânimos se exaltaram e a disputa ficou acirrada em quem mandaria mais membros para a berlinda. Porém, com a dinâmica iniciada na última quarta-feira, 08, Domitila já estava no Paredão por conta do Quarto Branco e Cezar Black foi pelo Líder.

A liderança foi conquistada por Ricardo Alface e MC Guimê, mas o cantor ficou com as regalias. O participante do Pipoca não ficou imune e foi para o Paredão após contragolpe da Larissa, que recebeu mais votos da casa assim como Marvvila. Na votação, foram divididos dois grupos sorteados ao vivo e cada membro precisava votar em um participante do outro grupo.

Marvvila se salvou do Paredão na Prova Bate-Volta.