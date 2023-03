Como será dinâmica essa semana no BBB 23? Entrada de mexicana e Poder Curinga movimentam a casa

Com a viagem de Key Alves, a oitava eliminada do BBB 23, para o ‘La Casa de Los Famosos 3’, o programa brasileiro irá receber Dania Méndez. Nesta quarta-feira (15), às 15h05, ela chega para a dinâmica com os brothers que disputam o prêmio milionário.

Dania ainda segue na disputa no México, mesmo ausente. Já Key, deixou o BBB 23 e passará alguns dias do ‘La Casa de Los Famosos 3’.

No domingo (19), a mexicana terá a missão com o ‘Poder Curinga’. Quem arrematar o poder poderá ter voto duplo ou anulado.