Dia do Corno: relembre alguns famosos que já foram traídos

Nesta terça-feira (25), comemora-se o Dia do Corno no Brasil. Muitos famosos, incluindo brasileiros e estrangeiros, já admitiram que foram traídos e alguns até dedicaram seus trabalhos na arte para expressar a dor da traição.

Confira alguns famosos que já foram traídos:

Shakira

A colombiana esteve nos holofotes nos últimos tempos depois da traição do ex-marido, o jogador Gerad Piqué. O casal se separou no último ano, após 11 anos juntos. Os dois são pais de dois meninos, Milan e Sasha.

Após o anúncio da separação, os rumores de uma traição por parte de Piqué aumentaram. Diversos sites europeus noticiaram que a latina teria descoberto a traição após ver que uma geleia que ele nunca comia, tinha sido consumida enquanto Shakira não estava na casa.

Em janeiro deste ano, a cantora lançou uma música com diversas indiretas para o ex e a nova namorada e suposta amante, Clara Marti. "Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você", diz um trecho da canção. "Ela tem o nome de uma boa pessoa. 'Clara'mente não é o que parece", diz outra parte que faz referência ao nome da nova namorada do jogador.

Giovanna Ewbank

Casada com o ator Bruno Gagliasso, Giovanna também já foi traída e terminou o relacionamento com o marido após descobrir uma traição em 2012. Pais de três filhos, Titi, Bless e Zyan, o casal faz sucesso nas redes sociais.

A repercurssão na época da separação foi grande, mas a atriz só falou sobre o assunto dez anos depois. No canal no Youtube, a modelo contou como se sentiu na época. "O momento difícil que superamos juntos foi a nossa separação. Estávamos namorando há mais ou menos dois anos e nos separamos por cerca de um mês. Depois, voltamos”, disse.

Bruno traiu Ewbank com a modelo Carol Francischini. Na ocasião, ela ficou grávida e Bruno até fez um teste de paternidade para confirmar se era o pai da criança. O teste deu negativo. “Não foi uma suposição. Foi um fato, aconteceu. Banquei, fiz o exame, não era eu [o pai] e ficamos felizes da vida. Aprendemos muito com essa lição”, disse ele em entrevista ao GNT.

Maíra Cardi

Um dos casos de traição mais comentados na internet. O campeão do "BBB 22" e a influenciadora ficaram juntos por cinco anos até terminarem o relacionamento em outubro do último ano.

No primeiro término do casal, em 2020, o ator afirmou que teria sido amigável, até Maíra publicar um vídeo contando todas as traições de Arthur e como ele era abusivo. "Vivi um relacionamento abusivo e manipulador, aonde eu era extremamente traída durante muitos anos. Depositei todos os meus sonhos na mão dele. Botei ele a frente das minhas empresas, nos meus negócios porque quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de falir", disse ela.

Mesmo após esse vídeo polêmico o casal ainda teve diversas idas e vindas até a separação em 2022. Nos últimos dias, Maíra anunciou o noivado com o empresário Thiago Nigro. Os dois assumiram o relacionamento recentemente.

Rodrigo Santoro

No início dos anos 2000, o ator namorava Luana Piovani e a traição da atriz foi pública. O casal contracenou na novela "Suave Veneno", de 1999, e começaram o relacionamento.

No carnaval do ano seguinte, Luana foi vista com o empresário Cristiano Rangel, o amante, e as imagens dos dois juntos estamparam as capas de revistas e jornais do Brasil. Na época, Santoro contou que descobriu a traição através de uma revista.

Logo depois o relacionamento chegou ao fim e Piovani engatou um affair com o empresário que era o amante.

Quase 20 anos depois, a atriz comentou sobre o assunto e disse estar arrependida, segundo noticiou o site Metrópoles. “Já traí e já fui traída. A minha traição foi pública e notória, e o meu ‘corno’ também foi público e notório. Tenho muita dificuldade em lidar com a culpa. Inclusive, a minha história de traição, na verdade, foi traição, mas eu não voltei para casa falando ‘eu te amo, meu amor’ e deitei na cama. Eu traí, cheguei em casa e falei: ‘Deu ruim, vou partir’. Não consigo fazer esse número de duas vidas, sabe? De viver duas coisas”, contou ela.

Beyoncé

Mesmo nunca tendo admitido ter sido traída publicamente, a estrela da música escreveu o álbum "Lemonade", de 2016, no qual os fãs acreditam ter sido feito para expressar os sentimentos dela após a traição do marido, o rapper Jay-Z.

Com mais de 10 anos de relacionamento, o casal é um dos mais bem sucedidos na música e já ganharam diversos prêmios. Em entrevista ao jornal "The New York Times", o rapper falou sobre o assunto e admitiu a traição. Segundo ele, os dois usaram a arte como uma forma de terapia.

"Cresci muito a partir daquela experiência. Mas acho que o mais importante que aprendi é que está tudo ligado. Todas as emoções estão interligadas e vêm de algum lugar. E só pelo fato de ter consciência disso no dia a dia já dá a você, assim, uma vantagem", revelou.

Mesmo após os problemas com infidelidade, os dois decidiram continuar juntos. "O mais difícil é ver, no rosto da pessoa, a dor que você causou a ela, e aí você tem de lidar consigo mesmo. Então, sabe, a maioria das pessoas não quer fazer isso. Você não quer olhar para dentro de si mesmo", declarou o rapper.

Sobre as músicas nas quais fala sobre traição, Jay-Z disse que sente orgulho de Beyoncé pelo trabalho que ela fez. O artista também usou as canções para falar sobre o assunto. "Eu estava realmente orgulhoso da música que ela fez, e ela estava realmente orgulhosa do que eu lancei. E, você sabe, no fim das contas nós realmentes temos um respeito saudável pelo trabalho um do outro. Eu acho que ela é incrível", afirmou ele.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)