BBB 23: quem é o marido de Aline Wirley? Igor Rickli comemora a ex-Rouge na final

Igor Rickli, o marido de Aline Wirley, do BBB 23, comemorou a trajetória da ex-Rouge antes e depois do reality. Em entrevista ao Gshow, o ator não escondeu o orgulho da amada, uma das finalistas do programa, e destacou as qualidades da cantora.

"Ela sempre foi subestimada e sempre driblou isso com muita elegância e paciência. Aline é nobre, tem coração nobre. Acolhe todo mundo", disse.

O famoso relembrou, ainda, o início da carreira de Aline como cantora, ainda no Rouge, grupo feminino que projetou a sister como ícone dos anos 2000. "[Ela] lutou muito para conquistar um lugar como cantora, como comunicadora”, contou.

Na ocasião, Rickli se demonstrou apaixonado e fez uma declaração para a esposa: "Para mim, ela merece ganhar porque é grandiosa e é o amor da minha vida".

Quem é Igor Rickli, marido de Aline Wirley?

Igor Rickli, de 39 anos, é ator com mais de 10 anos de trajetória. Já participou de novelas da Globo, como “Flor do Caribe” (2013) e “Alto Astral” (2015), além das produções bíblicas da Record - “Jesus” (2019) e “Gênesis” (2021).

Ele e Aline Wirley começaram a namorar em 2010. Em 2014, o casal anunciou que esperava o primeiro filho, Antônio. O casamento foi oficializado em 2015, em uma cerimônia surpresa realizada pelo ator. Recentemente, Rickli se lançou na música em uma parceria com Aline na canção “A Gente Ecoa”, já durante o confinamento da cantora.

Polêmicas

Durante a participação de Aline no BBB 23, uma polêmica veio à tona envolvendo o marido. Durante o primeiro paredão da integrante do time Camarote, Igor publicou um texto nas redes sociais aparentemente defendendo a esposa, mas as palavras escolhidas por ele não pegaram muito bem.

“(...) Desde que a gente se conheceu e escolheu ficar junto, temos que lidar com muitas críticas. Já cheguei a ouvir de pessoas (alguns até do nosso meio), que temos uma relação de fachada. ‘Que eu, Igor, bem poderia ter escolhido uma melhorzinha…’. ‘Que você era feia demais pra mim’. ‘Que quando raspou o cabelo fez pacto para segurar o marido’. ‘Que nós éramos uma farsa…’. Nos ofenderam muito, meu amor…”

Os comentários dividiram opiniões na internet: “Texto lindo! Mas achei desnecessário trazer à tona comentários tão pesados e cruéis acerca da Aline e da beleza dela”, disse um seguidor. “Desnecessário o texto…”, escreveu outro. “Reforça o pensamento, a afronta, o absurdo da frase. Desnecessário trazer escrito um absurdo deste”, pegou mais pesado outra seguidora.