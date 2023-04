BBB 23: Quem está na final? Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao são as finalistas

Aline Wirley e Bruna Griphao sobreviveram ao 18º Paredão do BBB 23 na noite deste domingo, 23, e seguem na disputa com Amanda, que se classificou para a final na última prova de resistência das finalistas. A final do BBB 23 é na próxima terça-feira, 25 e o premio está em R$ 2,88 milhões.

Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao usaram o tempo no ao vivo para mostrar a razão que merecem vencer o prêmio.

Relembre

Larissa foi eliminada no 18º Paredão do BBB 23 com 49,98% dos votos votos. Aline Wirley e Bruna Griphao seguem na disputa com Amanda, que se classificou para a final na última prova de resistência das finalistas. A final do BBB 23 é na próxima terça-feira, 25.