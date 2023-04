BBB 23: Quem saiu no Paredão? Larissa foi a eliminada antes da final

Larissa foi eliminada no 18º Paredão do BBB 23 com 49,98% dos votos votos. Aline Wirley e Bruna Griphao seguem na disputa com Amanda, que se classificou para a final na última prova de resistência das finalistas. A final do BBB 23 é na próxima terça-feira, 25.

O programa começou fazendo uma retrospectiva das emparedadas. A primeira a ser destacada foi Aline Wirley. Posteriormente o vídeo seguiu mostrando falas e imagens de Bruna Griphao. E finalizando com os momentos de Larissa.

Tadeu também mostrou as imagens da última festa do BBB 23, da noite do sábado, 22, com as quatro desérticas juntas. A festa trazia os avatares das sisters e fotos delas e dos outros confinados em vários momentos desta edição. Teve muita música e dancinhas.

Tadeu relembrou que este é o maior prêmio da história do Big Brother Brasil. Amanda a primeira finalista ao prêmio foi ao confessionário para dar o palpite sobre quem seria eliminada e colocou uma ficha em cada nome das emparedadas.

Em seu discurso, Tadeu disse que Bruna Griphao reconheceu que havia passado do ponto e que era bom ter reconhecido isso, para Aline disse que muitas pessoas a viam como planta e para Larissa ele lembrou que voltar para casa, poderia não fazê-la forte e perguntou o que seria motivo de eliminação. Começou anunciando que Aline Wirley estava na final e anunciou que Larissa foi eliminada. As sisters choraram e