BBB23: Quem ainda permanece na Prova da Finalista? A Prova de Resistência já passou de 12 horas

A Prova da Finalista continua a todo vapor no Big Brother Brasil 23, da TV Globo. Às 12:30 da manhã desta sexta-feira (21), Aline Wirley e Amanda continuavam na disputa. Na competição, as meninas precisam encarar uma plataforma giratória individual, onde cada uma deve segurar uma placa sem deixá-la cair. Um totem ao lado delas, com um botão, permite que elas parem a plataforma por 30 segundos em até 15 vezes ao longo da dinâmica.

Aline Wirley e Amanda estão firmes e fortes na prova de resistência! As sisters trocam os braços para segurar o disco com a logomarca da Chevrolet, enquanto giram no banco do carro. Larissa foi a primeira participante a deixar a prova por volta das 4h da madrugada. Duas horas depois, Bruna também saiu da competição.

Além da vaga garantida na Grande Final da edição, a sister campeã também levará um carro ao final da competição. Com o término da prova, será aberta a votação para o último Paredão da temporada, que será disputado pelas três sisters que não venceram a Prova da Finalista. No domingo, será realizada a última Eliminação do “BBB23”.

