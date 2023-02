Quem é o favorito do BBB 23?

Após dois paredões do Big Brother Brasil e a saída de Gabriel Fop na última terça-feira (31/01), a competição segue com 20 jogadores que irão disputar quem vence o reality show e o prêmio de R$1,5 milhões.

Entre os participantes, a votação dos internautas na enquete do UOL aponta Gustavo como favorito da edição e possível ganhador do prêmio; confira

Enquete favoritos BBB 23 (Reprodução/UOL)

Gustavo lidera com 24,07% e em seguida Key Alves com 12,88% de votos. A lista segue com Fred Desimpedidos com 10,40%, Amanda com 8,50%, Antônio ‘Cara de Sapato’ com 6,75% e o restante dos participantes atrás.

E você, qual é seu participante favorito do BBB 23? Clique aqui para votar na enquete.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)