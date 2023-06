Taylor Swift escolhe Sabrina Carpenter para turnê e alimenta boatos de treta com Olivia Rodrigo

A cantora Taylor Swift anunciou a participação de Sabrina Carpenter, rival de Olivia Rodrigo, na sua turnê "Eras Tour". A decisão alimentou os rumores de que ela não está bem com Rodrigo. Entenda a treta!

A cantora Olivia Rodrigo é fã de Taylo e já tinha se declarado a "maior Swiftie do mundo" e as duas trocaram mensagens públicas no Instagram. No entanto, desde 2021, as duas pararam de trocar mensagens e isso gerou desconfiança nos fãs.

A briga com Sabrina Carpenter também vem desde 2021, ano de lançamento da música "Drivers Licence", e a letra na leitura dos fãs dava a entender que retrata o triângulo amoroso entre Olivia, Sabrina e o ator e cantor Joshua Bassett, que namorou terminou o namoro com Olivia e depois engatou um namoro com Sabrina.

