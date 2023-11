Paraense está animada para ver Taylor Swift após show adiado

Depois de passar a tristeza de já estar no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, quando anunciaram o adiamento do show de Taylor Swift no último sábado (18), Luisa Tobelem, 12 anos, se prepara para encontrar a cantora nesta segunda-feira (20). Ao lado da mãe Brianna Tobelem, de uma amiga, que também está com a mãe, o quarteto viveu essa angústia juntas.

Na ocasião, a mãe da jovem relatou que o local já estava lotado e o sol já estava se pondo, ou seja, o forte calor já tinha passado. Brianna contou ainda que, com o adiamento da apresentação, o prejuízo foi de cerca de R$ 2.000,00 para as duas.

VEJA MAIS

“Não tivemos mais gastos porque a nossa passagem já era para terça-feira (21), e não precisamos adiar, mas nosso voo é de São Paulo. O locatário do Rio de Janeiro disse que não precisaríamos pagar mais um dia pela estadia”, contou.

Passada a tristeza e sufoco pós adiamento, Luisa vive a emoção de encontrar a cantora de quem é fã. “Eu estou muito ansiosa para ver a Taylor, meu coração vai explodir de tanta ansiedade, já roí toda a minha unha. Quero que ela faça um bom show, que não chova e dê tudo certo. Quero também que ela toque ‘Wonderland’ como música surpresa”, disse a jovem.

RELATO

Assim como Luisa, a estudante de publicidade Beatriz Araújo também estava presente no estádio no sábado (18). “A gente chegou na fila por volta das 15h30. Os portões abriram umas 16h, nossos ingressos davam acesso a pista premium, então a fila já estava bastante grande e ainda teve muita confusão, os funcionários não sabiam dar as informações necessárias, muita gente furou a fila, então foi muito horrível”, contou a estudante.

Agora Beatriz e seus amigos se prepararam para encontrar Taylor Swift logo mais.

ENTENDA

Na última sexta-feira (17), na primeira apresentação de Taylor Swift no Brasil, uma fã da cantora morreu e mais mil pessoas passaram mal durante o seu show. Devido ao calor excessivo, o maior registrado no Rio de Janeiro, a apresentação de sábado (18), foi adiada para hoje. Na ocasião, a temperatura estava em 43,8°C, o maior valor registrado no Rio desde 2008, e a sensação térmica chegou a 59,7°C.