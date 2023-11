Fã de Taylor Swift mostra fotos de queimaduras na perna e revela: ‘Tinha gente desmaiando'

Uma fã de Taylor Swift, que estava no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no último sábado (18), utilizou as redes sociais para relatar que sofreu queimaduras de segundo grau devido às altas temperaturas no local. No desabado, ela contou que quando os portões abriram, ela caiu no chão. O local, porém, estava coberto de placas para não danificar o gramado do estádio e devido a sensação térmica de 59ºC, ela sofreu queimaduras na região da perna. Confira:

"Eu caí porque acabei tropeçando em razão da fraqueza depois de horas na fila, mas no posto havia muitos com queimaduras por terem sentado no chão sem saber da temperatura e por terem sido empurrados contra a grade [...] Ganhei duas queimaduras de segundo grau que não parava de arder com o sol torrando", relatou ela no ‘X’.

A jovem revelou que procurou duas vezes o posto médico do estádio antes de ir ao hospital. A princípio, os profissionais que estavam lá teriam descartado as queimaduras, mas depois de um suposto membro da equipe de segurança da cantora intervir, foi diagnosticada com queimadura.

"Na primeira ida, a moça responsável me disse que eu não estava com queimadura. Na segunda, quando já voltei com mais bolhas, ela reclamou porque eu estava lá de novo e precisavam acelerar o posto médico. O médico responsável levantou minha perna para uma querida que precisava confirmar a informação para o chefe de segurança da Taylor e disse que eu estava com feridas, escoriações... Até que com muita insistência ele confirmou a queimadura [...] a equipe da Taylor estava lá averiguando tudo e o chefe de segurança dela estava bem preocupado. Ele pediu para cuidarem de mim rapidamente e fez de tudo para me ajudar porque eu chorava de dor. Inclusive, tirou fotos das queimaduras e pediu a confirmação do médico para passar para os superiores. Quando entrei lá, mais queimaduras nas pessoas. Gente vomitando, desmaiando", disse a fã no relato.