Turista que estava no Rio para show de Taylor Swift é morto a facadas durante assalto em Copacabana

Um jovem de 25 anos, nascido do Mato Grosso do Sul, mas que mora em Minas Gerais, foi morto a facadas por volta das 3 horas da madrugada deste domingo (19) durante uma tentativa de assalto nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A vítima, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, estava na capital fluminense para o show da cantora Taylor Swift previsto para este domingo (19), no Engenhão, na Zona Norte da cidade.

De acordo com a polícia, os suspeitos já tinham ficha criminal por outros crimes e dois deles haviam sido presos em flagrante na última sexta-feira (17). Eles foram soltos menos de 12 horas antes do assassinato de Gabriel, em uma audiência de custódia no sábado (18).

Após o crime, policiais militares prenderam dois dos suspeitos: Anderson Henriques Brandão, que confessou participação no crime, e Alan Ananias Cavalcante, que tem anotações criminais por roubo, furto, tráfico e um homicídio em 2008. Um deles estava com o documento de liberação da prisão no bolso.

Testemunhas apontaram ainda a participação de Jonathan Batista Barbosa no assalto. Ele está sendo procurado pela polícia.

O que aconteceu

A vítima estaria acompanhada por um grupo de amigos na Lapa. Eles foram em um carro alugado para Copacabana e desceram até a areia, quando três homens se aproximaram e anunciaram o assalto.

Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos nasceu no Mato Grosso do Sul, assim como a jovem Ana Benevides, de 23 anos, que também tinha viajado ao Rio de Janeiro para o show de Taylor Swift. Ela acompanhava a apresentação de sexta-feira (17), quando passou mal em meio ao calor extremo que fazia na cidade e morreu durante o show.