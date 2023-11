Taylor Swift anuncia adiamento do show de hoje, dia 18, no Rio; nova apresentação já tem nova data

Depois dos últimos acontecimentos envolvendo o show de Taylor Swift no Brasil, a cantora usou seu perfil no Instagram para avisar sobre o adiamento da apresentação de hoje (18). Taylor Swift se apresentaria no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O local já estava lotado de fãs quando foi anunciado que o espetáculo seria adiado.

"Estou escrevendo este texto do meu camarim no estádio. Tomamos a decisão de postergar o show desta noite por causa da temperatura extrema no Rio. A segurança e o bem estar dos meus fãs, dos meus dançarinos e da plateia sempre virá primeiro", publicou.

A organizadora também se pronunciou: "Devido às condições adversas meteorológicas hoje e priorizando a segurança do público, o show de hoje da Taylor Swift | The Eras Tour no Estádio Nilton Santos - Engenhão foi reagendado para segunda-feira, 20 de novembro. Todos os ingressos para a apresentação de sábado permanecerão válidos para o show de segunda-feira".

Vale lembrar, que na apresentação de ontem (17),ocorreram mais de 1 mil desmaios e uma morte no show, por conta do calor.

Uma das suas apresentações na Argentina também foi cancelada por conta de uma tempestade.

NOVA DATA

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, informou nas rede sociais que a apresentação de hoje já tem nova data para ocorrer. Nesta segunda-feira (20), Taylor Swift fará este show.

“Tem dois fatores que levam para que o show show seja adiado hoje e ocorra na segunda-feira. Primeiro que a artista não está bem, diante dos acontecimentos de ontem, e de fato a temperatura no Engenhão está muito alta, com muitos atendimentos médicos", disse o prefeito.