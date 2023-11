Flávio Dino pede investigação após falta de água em show de Taylor Swift no RJ

Na manhã deste sábado (18), o ministro da Justiça Flávio Dino informou via redes sociais que ordenou uma investigação pela falta de água no show de Taylor Swift após os episódios de desmaios e até uma morte no evento realizado ontem, no Engenhão.

Em sua conta na rede social X (antigo Twitter), Dino classificou como "inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de água em shows"

“Orientei o secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - ainda hoje - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa. O Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados à saúde. É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água”, comentou.

Fã morre durante show de Taylor Swift no Rio

Uma fã morreu antes do show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17). A artista fez um post nas redes sociais informando a morte. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite”, disse a cantora.

Taylor afirmou que estava arrasada e ainda que recebeu poucas informações sobre a morte da fã, “além do fato de que ela era incrivelmente linda e muito jovem”.

Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - AINDA HOJE - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de ÁGUA para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023