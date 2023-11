Fãs choram após anúncio de adiamento de show de Taylor Swift no Rio; pode morrer de calor?

O Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, estava lotado de fãs da cantora Taylor Swift quando foi anunciado nas caixas de som o adiamento da apresentação que aconteceria hoje (18), por volta das17h45. O público recebeu o comunicado com muitas vaias e xingamentos na sequência.

Hoje a temperatura no Rio de Janeiro bateu recorde de 2023, às 16h, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou 42,5°C na Vila Militar. Ao meio-dia, os termômetros já marcavam 41,9°C na Marambaia, e uma hora antes, 41,4°C.

A justificativa para o adiamento são as condições meteorológicas adversas. Vale lembrar, que ontem (17), a jovem Ana Clara Benevides, morreu após passar mal durante a apresentação em meio à onda de calor na cidade. Mas é possível morrer de calor?

As altas temperaturas podem causar processo de degradação do estado de saúde provocado pelo calor é a "hipertermia", que é quando o corpo fica com uma temperatura mais elevada do que normal, levando a graves desequilíbrios. O organismo começa a "cozinhar" por dentro, ou seja, tem alteração das proteínas presentes no sangue e termina com complicações em órgãos vitais, causando desmaios, desidratação, dores de cabeça, fraqueza, cãibras, alucinações, convulsões, dentre outros.

"Uma pessoa que fica com temperaturas altas durante muito tempo sofre hemólise, que é a destruição dos glóbulos vermelhos. O corpo começa a alterar as proteínas sanguíneas, e temos que lembrar que tudo no nosso corpo é proteína. Anticorpos, células, glóbulos brancos, o plasma sanguíneo, tudo isso começa a ser desnaturado. (...) A frequência cardíaca sobe muito, rins, fígado e cérebro passam a ter dificuldade de funcionamento", explica Carlos Machado, clínico geral especialista em medicina preventiva, em entrevista ao G1.

