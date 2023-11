Garrafas de água para uso pessoal serão permitidas em espetáculos, anuncia Flávio Dino

Na manhã deste sábado (18), o ministro da Justiça Flávio Dino anunciou, via redes sociais, que a partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. O anúncio foi feito por meio das em seu perfil no X (antigo Twitter).

Ele complementa ao dizer que e “as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ‘ilhas de hidratação’ de fácil acesso. A medida vale imediatamente”.

Flávio Dino informou que a portaria será editada em, no máximo, uma hora. O ministro destacou ainda que a Secretaria Nacional do Consumidor tomará as providências cabíveis para a fiscalização, com a colaboração dos Estados e dos Municípios, bem como atuação da Polícia, se necessário.

Mais cedo, Flávio Dino havia informado, também via redes sociais, que irá ordenar uma investigação pela falta de água no show de Taylor Swift após os episódios de desmaios e até uma morte no evento realizado ontem, no Engenhão. Dino classificou como "inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de água em shows"

“Orientei o secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - ainda hoje - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa. O Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados à saúde. É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água”, comentou.

Fã morre durante show de Taylor Swift no Rio



Uma fã morreu antes do show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17). A artista fez um post nas redes sociais informando a morte. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite”, disse a cantora.

Taylor afirmou que estava arrasada e ainda que recebeu poucas informações sobre a morte da fã, “além do fato de que ela era incrivelmente linda e muito jovem”.